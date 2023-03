"Niemand will gebückte Gewerkschaften"

Verdi-Chef Frank Werneke kündigt im SZ-Interview neue Streiks an. Wenn die Schlichtung im öffentlichen Dienst scheitert, werden Erzieherinnen und Müllwerker wohl in ganz Deutschland die Arbeit niederlegen.

Von Alexander Hagelüken und Benedikt Peters

Der Verdi-Chef wirkt noch ein wenig müde, als er am Morgen danach zum Interview erscheint. Drei Tage und zum Teil auch Nächte haben Gewerkschaften und Arbeitgeber verhandelt - doch die Fronten, das wird in dem Gespräch klar, sind so verhärtet wie lange nicht.