Verdi-StreikMillionen Fahrgäste müssen sich Alternativen suchen

Lesezeit: 2 Min.

Auch die Berliner Tram wird am Montag keine Fahrgäste befördern. In den Depots sollen die Wagen aber auch nicht bleiben.
Auch die Berliner Tram wird am Montag keine Fahrgäste befördern. In den Depots sollen die Wagen aber auch nicht bleiben. (Foto: Sebastian Gollnow/dpa)

Verdi kämpft für bessere Arbeitsbedingungen in 150 kommunalen Betrieben in ganz Deutschland. Wo am Montag gestreikt wird – und welche Besonderheit es in Berlin gibt.

Von Alexander Hagelüken

Wer in Berlin am Montag auf dem Weg zur Arbeit in die Straßenbahn einsteigen will, wird sich wundern. Es fahren zwar Bahnen, trotz des deutschlandweiten Streiks der Gewerkschaft Verdi im öffentlichen Nahverkehr. Aber Berliner dürfen in die Tram nicht einsteigen. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben die fahrgastlosen Fahrten mit Verdi ausgehandelt, als Kompromiss, damit nicht wieder die Oberleitungen einfrieren. Das Einfrieren hatte zuletzt den Tramverkehr zum Erliegen gebracht, ganz ohne Arbeitskampf.

