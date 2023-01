Der Terrorverdacht gegen zwei iranische Brüder aus Castrop-Rauxel verdichtet sich. Die beiden hatten nach Angaben des nordrhein-westfälischen Justizministeriums ursprünglich geplant, am Silvesterabend im Auftrag der Terrormiliz Islamischer Staat einen Anschlag mit Giftstoffen zu begehen. Zudem wurde am Montag bekannt, dass die Polizei bei neuen Durchsuchungen weitere Beweismittel fand. Aus Sicherheitskreisen hieß es gegenüber dpa, es handele sich um verdächtige Substanzen. Einen Bericht des ARD-Hauptstadtstudios, wonach es Substanzen zur Herstellung von Giftstoffen seien, bestätigte ein Sprecher der Düsseldorfer Generalstaatsanwaltschaft nicht. Die beiden 32 und 25 Jahre alten Brüder sitzen seit dem 8. Januar in Untersuchungshaft. Sie stehen unter Verdacht, einen islamistisch motivierten Anschlag verabredet zu haben, für den sie wohl die Giftstoffe Zyanid und Rizin beschaffen wollten.