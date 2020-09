Ein großes Arsenal von rund 250 scharfen Schusswaffen hat die Polizei bei einem Mann nahe Hamburg sichergestellt. Bei dem Einsatz in der niedersächsischen Gemeinde Seevetal (Kreis Harburg) seien auch mehrere Tausend Schuss Munition gefunden worden, teilte das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen in Hannover am Samstag mit. Bei dem Mann werde "aufgrund der Gesamtumstände von einer rechten Gesinnung ausgegangen". Angaben zu seiner Person wurden nicht gemacht. Die Maßnahmen seien wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Waffen- sowie das Kriegswaffenkontrollgesetz erfolgt. Bei den Waffen handele es sich um Kurzwaffen, Langwaffen und Kriegswaffen, hieß es. Es wurden keine Angaben gemacht, ob der Mann einen Teil dieser Waffen legal besitzt.