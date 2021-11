Von Michael Bauchmüller, Glasgow

Oliver Zipse ließ keinen Zweifel. "Es ist Zeit zu handeln", erklärte der BMW-Chef bei der Klimakonferenz in Glasgow und ergänzte ein Wort, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: "Jetzt." Das Wichtigste sei nun, gemeinsam einen "klaren, verbindlichen Pfad mit klaren Zielen" zu wählen und auch zu verfolgen. So weit, so gut.