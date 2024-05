Der frühere Innenminister von Gambia in Westafrika, Ousman Sonko, ist in der Schweiz wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gesprochen worden. Das Bundesstrafgericht verhängte am Mittwoch in Bellinzona die Höchststrafe von 20 Jahren. Es legte Sonko unter anderem vorsätzliche Tötungen, Folterungen und Freiheitsberaubungen zur Last, die er teils im Täterkollektiv mit dem damaligen Präsidenten Yahya Jammeh und anderen Führungsmitgliedern begangen habe. Sonko war Armeemitglied, dann Generalinspektor der Polizei und zuletzt Innenminister. Jammeh herrschte von 1994 bis 2016. In der Zeit wurden nach Überzeugung des Gerichts Oppositionelle, Journalisten und als Putschisten verdächtige Personen systematisch gefoltert, außergerichtlich hingerichtet, willkürlich inhaftiert und zum Verschwinden gebracht. Daran sei Sonko beteiligt gewesen. Eine Anklage wegen Vergewaltigung stellte das Gericht ein. Sonkos Anwalt hatte in dem Prozess sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.