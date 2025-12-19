Von einer „Lawine billiger Importe“ sprechen Verbraucherschützer und Behörden. Zwölf Millionen Paketlieferungen aus China, viele davon über Plattformen wie Temu oder Shein, würden täglich die EU erreichen. Ein großer Teil entspreche weder europäischen Sicherheits- noch Umweltstandards. Das gab die EU im Dezember bekannt.