Die Zeiten waren aufgeheizt und die Linken auf Revolution gebürstet, weshalb der Staat es als nötig erachtete, den auf Umsturz der Staats- und Gesellschaftsordnung gerichteten Bestrebungen Einhalt zu gebieten. Gefahren sollten abgewehrt, der öffentliche Frieden gesichert werden. Ein Verbot musste her, ein Verbot von Hetzschriften und Pamphleten; man nannte es "Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie".

Wer sich mit dem Verbot der Plattform "linksunten.indymedia" beschäftigt, über das nun das Bundesverwaltungsgericht verhandelt hat, der fühlt sich an die Sozialistengesetze im Bismarck-Deutschland des ausgehenden 19. Jahrhunderts erinnert. Revolutionäre Ideen, radikale Systemkritik, Protest und Widerstand gegen Turbokapitalisten, all dies immer wieder verbunden mit einer gefährlichen Nähe zur Gewalt: Das Portal, über das bis zum Sommer 2017 linke Aktivisten von Globalisierungsgegnern bis Antifa kommuniziert haben, versammelte eine ziemlich explosive Mischung. Zu explosiv für eine Politik, die rasche Handlungsfähigkeit beweisen will: Nach den Krawallen beim G-20-Gipfel hatte der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière das Portal kurzerhand verboten.

Das Leipziger Verfahren hätte Gelegenheit geboten, die hektische Reaktion einer überfälligen Prüfung zu unterziehen. Nun allerdings ist passiert, was zu befürchten war. Das Gericht dringt gar nicht zum Kern durch, weil die Klagen aus formalen Gründen gescheitert sind. Das ist ein Unglück, man kann allenfalls auf das Bundesverfassungsgericht hoffen. Denn in dem Fall stecken Fragen von existenzieller Bedeutung für eine sich polarisierende Gesellschaft: Wie viel Radikalkritik darf sein? Und wo ist ihr legitimer Ort?

Denn so sehr das Ministerium auf Gewaltaufrufe und anonyme Tatbekennungen verweist, die ein Verbot angeblich unausweichlich machten: Ganz überwiegend ist linksunten.indymedia letztlich eine Plattform für radikale Systemkritik. Gewiss, es ist eine Welt voller allzu einfacher linker Gewissheiten, in der Gut und Böse klar sortiert sind. Eine Welt, in der Militanz gern als Widerstand überhöht wird. Und man darf da nicht naiv sein: Wer zu "Böllern gegen Bullen" rät oder wer androht, "irgendwann wird wieder zurückgeschossen" - beides Beispiele aus der Verbotsverfügung -, der verlässt den demokratischen Konsens. Aber reichen solche extremen Beispiele wirklich aus, um die gesamte Plattform mit vielen tausend Posts zu kontaminieren? Eine Plattform, die für Nutzer offen ist und die Inhalte nicht redaktionell bearbeitet? Erschießt man damit nicht den Boten, der die Botschaften anderer überbringt? Jedenfalls hätte es feinere Werkzeuge gegeben als den groben Holzhammer des Vereinsverbots; strafrechtlich relevante Inhalte können gesperrt und die Betreiber zur Verantwortung gezogen werden.

Das gesellschaftliche Gespräch darüber, was richtig und was falsch ist, wird eben nicht nur mit umgebundener Krawatte geführt. Die Macht des Kapitals, die Verwerfungen globaler Märkte, der Vormarsch rechtsautoritärer Tendenzen - zu all diesen Themen darf man auch radikale Positionen beziehen. Die Antworten, die der äußere Rand des Meinungsspektrums auf solche Entwicklungen bereithält, sind oft nicht sonderlich zielführend. Aber manchmal werden dort die richtigen Fragen gestellt.