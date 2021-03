Wegen Vorwürfen von Geldzahlungen aus Aserbaidschan gibt der CDU-Abgeordnete Mark Hauptmann sein Bundestagsmandat ab. Das erklärte Hauptmann im Interview mit der Welt. Der Thüringer Politiker führte demnach aber nicht moralische Gründe für seine Entscheidung an, sondern "Anfeindungen" gegen seine Person. "Es gibt bewusste Falschdarstellungen, Verkürzungen und Verzerrung von Fakten. Ich werde unter einen unerträglichen Generalverdacht gestellt", so Hauptmann. "Die Anfeindungen und persönlichen Angriffe möchte ich meiner Familie nicht länger zumuten. Deswegen habe ich mich für diesen grundsätzlichen und konsequenten Schritt entschieden."

Hauptmann wird vorgeworfen, sich für Aserbaidschan eingesetzt und davon einen Vorteil erlangt zu haben. Wie zunächst Spiegel Online berichtet hat, schaltete er im Südthüringen Kurier, dessen Herausgeber er ist, eine Werbeanzeige für eine Reise nach Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan. Aserbaidschanische Stellen sollen dafür 16 744 Euro bezahlt haben. Im Welt-Interview wird ein weiterer Fall angesprochen, in dem es ebenfalls um eine Zeitungsanzeige geht. Hauptmann widerspricht dem Vorwurf, aus dem Ausland mit Geldzahlungen beeinflusst worden zu sein: "Ich habe nie Geld bekommen, und es gab nie eine Einflussnahme auf mein politisches Handeln", sagte er der Welt zufolge. Natürlich könne man "darüber streiten, ob das Schalten von diesen Anzeigen politisch klug gewesen ist". Seine politischen Entscheidungen hätten "diese Anzeigen jedoch zu keinem Zeitpunkt beeinflusst".

In dem Welt-Interview erklärt Hauptmann zudem, auch Corona-Schutzmasken vermittelt zu haben. Er habe dafür aber keine Provision erhalten. Er habe in zwei Landkreisen seines Wahlkreises "einen Kontakt vermittelt" zu einer Firma aus Frankfurt am Main. "Daraufhin wurden OP-Masken innerhalb kürzester Zeit geliefert. Ich war weder an der Abwicklung beteiligt, noch habe ich eine Provision dafür bekommen."

In den vergangenen Tagen waren Vorwürfe gegen die Politiker Georg Nüßlein (bisher CSU) aus Bayern und Nikolas Löbel (bisher CDU) aus Baden-Württemberg bekannt geworden, die sich zur sogenannten Masken-Affäre ausgewachsen haben. Gegen Nüßlein ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit. Löbel hat eingeräumt, dass seine Firma Provisionen von rund 250 000 Euro für das Vermitteln von Kaufverträgen für Corona-Schutzmasken erhalten hat. Beide Politiker haben inzwischen ihre jeweilige Partei verlassen.