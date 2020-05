Ein großes Bündnis von Kirchen, Sozial- und Familienverbänden, Gewerkschaften, dem Kinderhilfswerk und dem Kinderschutzbund fordert die Politik dazu auf, "Armut von Kindern und Jugendlichen nicht länger hinzunehmen". Jedes fünfte Kind wachse in einem Haushalt auf, in dem der Mangel an Geld und Chancen zum Alltag gehöre, so die Unterzeichner einer Erklärung, die an diesem Freitag veröffentlicht wird. Gerade in der Corona-Krise stünden jene, die ohnehin am stärksten benachteiligt seien "unter keinem ausreichenden Rettungsschirm". Notwendig seien Krisenaufschläge auf Sozialleistungen und eine intensive Begleitung von Kindern zurück in ihren Kita- und Schulalltag.