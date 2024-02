Die Unionsfraktion warnt angesichts der geplanten Einführung der Verantwortungsgemeinschaft vor der Anerkennung von Vielehen. "Niemand wird kontrollieren können, welcher Art die Verbindung zwischen den Menschen in einer solchen Verantwortungsgemeinschaft ist", sagte der rechtspolitische Sprecher Günter Krings (CDU) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Was, wenn der Staat am Ende auch Verbindungen anerkennt, die unsere Rechtsordnung bisher mit Recht strikt ablehnt? Das könnte zum Beispiel die Vielehe sein."

Die Ampelparteien hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag auf die Einführung einer Verantwortungsgemeinschaft verständigt, die die juristischen Möglichkeiten von sozialen Nähebeziehungen jenseits der Ehe erweitern soll. An diesem Montag will Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) Eckpunkte für ein entsprechendes Gesetz vorstellen.