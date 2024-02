Von Constanze von Bullion, Berlin

Über Monate war in Berlin nicht viel zu hören von Bundesjustizminister Marco Buschmann. Mit dem neuen Jahr aber scheint der FDP-Mann die Schlagzahl in seinem Haus erhöht zu haben. Vor zwei Wochen legte Buschmann Vorschläge für eine Familienrechtsreform vor, die das Zusammenleben von Patchworkfamilien verbessern soll. Am Montag folgten mit den Eckpunkten für die "Verantwortungsgemeinschaft" die nächsten Pläne, die schöne neue Welt des gesellschaftlichen Miteinanders rechtlich zu stärken.