28. Januar 2019, 18:46 Uhr Venezuela Wettrennen um die Macht

Maduro joggt mit Generälen, denn: Wer die Gunst des Militärs gewinnt, gewinnt den Machtkampf von Caracas.

Der Machtkampf in Venezuela wird zunehmend um die Gunst des Militärs geführt. Der Regierungspalast veröffentlichte am Montag Fotos, die den umstrittenen Staatschef Nicolás Maduro beim Joggen mit hohen Offizieren zeigen. Sein Gegenspieler, der selbst ernannte Präsident Juan Guaidó warb auf Twitter um die Gefolgschaft einfacher Soldaten. Guaidó rief am Montag die Opposition und ihre Anhänger zu weiteren Massenprotesten auf. "Ich bitte alle Venezolaner, am Mittwoch zum großen nationalen Protest auf die Straße zu gehen." Guaidó wird unter anderem von den USA anerkannt, am Montag kam Australien zu den Unterstützern dazu. Die EU hat Venezuelas Regierung ein Ultimatum gesetzt, Neuwahlen abzuhalten. Die Opposition führt nach Aussagen Guaidós hinter den Kulissen Gespräche mit Regierungsvertretern über einen Machtwechsel. "Das ist eine sehr heikle Angelegenheit, bei der es auch um die persönliche Sicherheit geht. Wir treffen sie, aber diskret", sagte Guaidó der Washington Post. Papst Franziskus sagte am Montag bei der Rückreise vom Weltjugendtag in Panama, er befürchte ein "Blutbad" in Venezuela: "Das Problem mit der Gewalt erschreckt mich."