Weltweit haben Menschen gegen das Regime in Venezuela protestiert und die Anerkennung des Wahlsieges für die Opposition gefordert. „Heute haben wir hier und in 300 Städten der Welt Geschichte geschrieben“, sagte Oppositionsführerin María Corina Machado auf einer Kundgebung in der venezolanischen Hauptstadt Caracas laut der Tagezeitung El Nacional. „Wir haben die Stimmen, wir haben die Beweise. Wir werden die Straßen nicht verlassen.“ Machado sprach vom größten Wahlbetrug in der Geschichte Venezuelas. Die regierungstreue Wahlbehörde hatte den seit 2013 regierenden autoritären Machthaber Nicolás Maduro offiziell zum Sieger erklärt. Die Opposition wirft der Regierung Wahlfälschung vor und reklamiert den Sieg für ihren Kandidaten Edmundo González. Die EU erkennt den Wahlsieg von Maduro nicht an.