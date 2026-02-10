Die Signale hätten widersprüchlicher kaum sein können: Für diesen Donnerstag ist in der Nationalversammlung in Caracas die zweite Lesung eines umfassenden Amnestiegesetzes geplant. In der vergangenen Woche, bei der ersten Lesung, war die Zustimmung überwältigend. Sollte das Gesetz tatsächlich in Kraft treten, könnte es eine neue Ära in Venezuela einläuten.
VenezuelaFreie Wahlen stehen nicht auf dem Plan des Regimes
Die Regierung in Caracas plant zwar ein Amnestiegesetz, aber die politische Öffnung hat klare Grenzen. Ein Weggefährte von Friedensnobelpreisträgerin Machado wird erst freigelassen – und dann gleich wieder eingesperrt.
Von Jan Heidtmann, Buenos Aires
