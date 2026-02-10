Die Signale hätten widersprüchlicher kaum sein können: Für diesen Donnerstag ist in der Nationalversammlung in Caracas die zweite Lesung eines umfassenden Amnestiegesetzes geplant. In der vergangenen Woche, bei der ersten Lesung, war die Zustimmung überwältigend. Sollte das Gesetz tatsächlich in Kraft treten, könnte es eine neue Ära in Venezuela einläuten.