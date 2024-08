Venezuela:EU erkennt von Maduro reklamierten Wahlsieg nicht an

Die Europäische Union erkennt das offizielle Ergebnis der Präsidentenwahl in Venezuela ohne eine vollständige Offenlegung der Wahlunterlagen nicht an. Das teilte der Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, Peter Stano, am Sonntagabend mit. Nach einer von Betrugsvorwürfen begleiteten Wahl am Sonntag zuvor hatte die linientreue Wahlbehörde CNE den seit 2013 autoritär regierenden Präsidenten Nicolás Maduro zum Wahlsieger erklärt. Allerdings veröffentlichte sie bislang nicht die aufgeschlüsselten Resultate der einzelnen Stimmbezirke.