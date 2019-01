28. Januar 2019, 18:46 Uhr Venezuela USA verhängen Sanktionen

Die USA haben Sanktionen gegen den staatlichen Ölkonzern PDVSA verkündet. Maduro joggt derweil mit Generälen.

Die USA haben Sanktionen gegen den staatlichen venezolanischen Ölkonzern PDVSA verkündet. Die Strafmaßnahmen sollten in Kraft bleiben, bis eine Übergangsregierung oder eine demokratisch gewählte Regierung in dem südamerikanischen Land im Amt sei, sagte Finanzminister Steven Mnuchin am Montag in Washington. Die in den USA tätige PDVSA-Tochterfirma Citgo darf nach seinen Angaben aber ihre Geschäfte fortsetzen. In Venezuela wird der Machtkampf zunehmend um die Gunst des Militärs geführt. Der Regierungspalast veröffentlichte am Montag Fotos, die den umstrittenen Staatschef Nicolás Maduro beim Joggen mit hohen Offizieren zeigen. Sein Gegenspieler, der selbsternannte Präsident Juan Guaidó warb auf Twitter um die Gefolgschaft einfacher Soldaten. Guaidó rief die Opposition und ihre Anhänger zu weiteren Massenprotesten auf. "Ich bitte alle Venezolaner, am Mittwoch zum großen nationalen Protest auf die Straße zu gehen." Guaidó wird unter anderem von den USA anerkannt, am Montag kam Australien zu den Unterstützern dazu. Die EU hat Venezuelas Regierung ein Ultimatum gesetzt, Neuwahlen abzuhalten.