Die Regierung unter US-Präsident Donald Trump hat die Belohnung für Informationen zur Festnahme des venezolanischen Machthabers Nicolás Maduro auf 50 Millionen US-Dollar (rund 43 Millionen Euro) verdoppelt. Justizministerin Pam Bondi warf Maduro in einem am Donnerstag im Netzwerk X veröffentlichten Video vor, einer der größten Drogendealer der Welt zu sein und die nationale Sicherheit der USA zu gefährden. Der venezolanische Außenminister Yván Gil nannte die Ankündigungen aus den USA als „erbärmliche Kopfprämie“ und „lächerlichste Nebelkerze“ zurück.