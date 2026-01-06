Wenn irgendwo auf der Welt ein Machthaber entmachtet oder entführt wird, kann man davon ausgehen, dass das den Kreml interessiert. Was genau Donald Trumps Schlag gegen Venezuelas Herrscher Nicolás Maduro für Wladimir Putin bedeutet, darüber streiten russische Experten aber noch.

Trumps Coup offenbart Putins Schwäche, so diskutiert die eine Seite, schließlich hat der russische Herrscher mit Maduro einen weiteren Partner verloren. Wieder einmal konnte er einem Verbündeten nicht beistehen. Abgesehen davon erinnert Trumps schneller Erfolg in Caracas auch treue Unterstützer von Putins Krieg gegen die Ukraine daran, wie lange dieser sich schon hinzieht.

Putin überlässt Trump Venezuela, Trump überlässt Putin die Ukraine?

Andere halten dagegen, dass Putin auch Stärke aus dem amerikanischen Vorgehen in Venezuela ziehen könnte. Schließlich scheint es Putins Überzeugung zu sein, dass Supermächten – zu denen er Russland zählt – in ihrer Einflusssphäre alles erlaubt sein sollte. Eine Welt, in der schwächere Länder den stärkeren ausgeliefert sind, weil niemand internationales Recht durchsetzt, käme Putin gelegen. Wenn Washington sich nicht an die Regeln hält, warum sollte man es dann noch von Moskau verlangen?

Seine Sorge sei nicht, dass die US-Operation Russland, China oder andere Länder ermutigen werde, schrieb etwa Sam Greene vom Russia Institute am Londoner King’s College auf X. „Meine Sorge ist, dass sie Teil eines stillschweigenden Abkommens sein könnte, in dem Washington, Moskau und Peking vereinbaren, sich gegenseitig nicht von Interventionen in ihren mutmaßlichen Einflussbereichen abzuhalten.“ Oder sehr vereinfacht formuliert: Putin überlässt Trump Venezuela, Trump überlässt Putin die Ukraine.

Überhaupt verschafft es Putin wohl Spielraum, wenn sich Trump jetzt auf Südamerika konzentriert, und der Rest der Welt auf Trump und auf die Frage, ob dieser im Unrecht war. Nicht umsonst hat sich Russlands Vertreter im UN-Sicherheitsrat schon ordentlich aufgeregt über Washingtons „Verbrechen“ in Venezuela.

Moskau will seine Beziehungen zu Caracas erhalten, offenbar auch ohne Maduro

Von Putin selbst kam bisher keine Reaktion. Er schickte sein Außenministerium vor, das den „Akt bewaffneter Aggression gegen Venezuela“ als „zutiefst besorgniserregend“ verurteilte und später die Freilassung Maduros und dessen Frau forderte. Außenminister Sergej Lawrow telefonierte bereits am Samstag mit Maduros Stellvertreterin und versprach Russlands „Solidarität mit dem venezolanischen Volk“. Eine eher pragmatische Formulierung: Moskau will seine Beziehungen zu Caracas erhalten, offenbar auch ohne Maduro.

Die Lage sei zweideutig für Russlands Beamte und Propagandisten, schreibt der russische Politologe Alexander Baunow, der im Exil lebt, auf X. „Es gibt keine Anweisungen – und es wird sie auch nicht geben –, die Beziehungen zu Trump abzubrechen. Gleichzeitig sind sie dazu verpflichtet, die Aggression gegen einen Verbündeten zu verurteilen.“ Wenn Russlands Propagandisten dabei allerdings übertrieben empört reagierten, würde dies nur Moskaus Unfähigkeit unterstreichen, den Angriff auf Maduro zu verhindern.

Einige Z-Blogger, also russische Kriegsenthusiasten und Unterstützter von Putins Armee, scheinen sich nun zu fragen, warum der russische Angriff auf die Ukraine nicht ebenso schnell und erfolgreich verlief. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass russische Hubschrauber den Himmel über Kiew beherrschen würden“, schreibt der kremltreue Militärblogger Alexander Kots auf Telegram. Er stellt es so dar, als sei die Ukraine von ihren Unterstützern schlicht zu gut ausgerüstet worden. „Wir sind 2022 über unsere eigene Harke gestolpert“, schreibt Kots über die Schwierigkeiten der russischen Streitkräfte in den ersten Monaten ihres Angriffs. „Aber die Welt ist immer noch voller Beispiele, aus denen man Lehren ziehen kann.“

Der Kreml musste auch dabei zusehen, wie ein anderer Verbündeter gestürzt wurde: Baschar al-Assad

Vermutlich ist dies der wichtigste Punkt: Putin konzentriert sich auf die Ukraine und ordnet die russische Außenpolitik seinen Kriegszielen unter. Dafür hat er bereits in Kauf genommen, größeren Einfluss in Armenien und Aserbaidschan zu verlieren. Moskau hatte schlicht keine Mittel übrig, um den Konflikt zwischen den beiden Länder im Kaukasus zu bestimmen, der Putin zudem viel näher ist als Südamerika. Und vor etwas mehr als einem Jahr musste der Kreml dabei zusehen, wie der syrische Diktator Baschar al-Assad gestürzt wurde, damals ein deutlich wichtigerer Verbündeter als jetzt Maduro. Putin brauchte seine Streitkräfte anderswo.

Russlands Herrscher stellt sich gern als Verteidiger des „globalen Südens“ dar oder als Kämpfer für eine multipolare, weniger von den USA dominierte Welt. Damit will er vor allem Russlands Einfluss stärken. Und deshalb möchte er auch so viele Länder wie möglich im Brics-Verbund versammeln, den er als nicht westliches Bündnis versteht. Zuletzt setzte er sich auch für einen Beitritt Venezuelas ein. Doch wie steht er jetzt vor seinen Partnern dar?

Die Lage sei für Russland alles andere als günstig, zitiert der Kommersant den russische Außenpolitikexperten Fjodor Lukjanow. Venezuela sei ein enger Partner, aber Moskau könne auf die Entfernung unmöglich wirksame Hilfe leisten. Das habe neben technischen und logistischen Gründen auch einen politischen Hintergrund: „Putin und Trump haben derzeit ein anderes Thema, das für Moskau viel wesentlicher ist: die Ukraine.“

Wichtiger als die Lage in Caracas dürften Putin wahrscheinlich Trumps Kommentare der vergangenen Tage sein. Er habe mit Putin nicht über Maduro gesprochen, sagte der US-Präsident am Samstag auf seinem Anwesen in Mar-a-Lago. Und auf die Anschlussfrage, ob er wütend auf Putin sei, sagte Trump: „Ich bin nicht begeistert von Putin. Er tötet zu viele Menschen.“

Russlands Machthaber hatte erneut versucht, Kiew die Schuld dafür zuzuschieben, dass es nicht vorangeht mit den Gesprächen über ein Ende der Kämpfe. Putin schien Trump zunächst davon überzeugt zu haben, dass ukrainische Drohnen seine Residenz in Nowgorod angegriffen hätten. „Ich glaube nicht, dass es diesen Angriff gegeben hat“, sagte Trump nun am Sonntag auf dem Weg nach Washington. Es sei zwar nicht weit entfernt „etwas passiert“, aber das habe nichts mit Putins Haus zu tun gehabt. Für Putin wäre es wohl wenig opportun, Trump gerade jetzt wegen Venezuela zu kritisieren.