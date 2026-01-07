Auf den ersten Blick weiß man nicht, was hier gerade die größere Sensation ist: die Simón-Bolívar-Brücke, Schauplatz so vieler Dramen? Oder der Pulk von vielleicht hundert Journalisten, die sich davor aufgebaut haben? Aus Brasilien, Mexiko, den USA, Großbritannien oder Katar sind sie angereist, um sich einen Eindruck von der Stimmung an der wichtigsten Landverbindung zwischen Kolumbien und Venezuela zu verschaffen. Denn näher lässt sich als Journalist derzeit kaum an die Geschehnisse in Caracas, 850 Kilometer entfernt, herankommen.
US-Angriff„Alles ist besser, als in Venezuela zu leben“
Lesezeit: 4 Min.
Bemerkenswert fatalistisch begegnen die Menschen an der Simón-Bolívar-Brücke zwischen Venezuela und Kolumbien dem Sturz Maduros. Ihr Alltag zwischen Armut und Drogenbanden ist schon hart genug.
Von Jan Heidtmann, Cúcuta, Kolumbien
Venezuela:Öl, Macht, Geopolitik: Das steckt wirklich hinter dem Angriff der USA
US-Präsident Trump sagt ganz offen, dass es ihm in Venezuela um lukrative Geschäfte geht. Aber es bleiben Fragen: In welchem Zustand ist die dortige Ölindustrie? Und warum ist sie für die USA interessant? Eine Analyse mit Satellitenbildern und Grafiken.
Lesen Sie mehr zum Thema