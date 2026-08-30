Der US-Präsident stellt seine Vereinbarung mit Venezuela als großen Erfolg dar. Er behauptet, nun würden die Benzinpreise sinken. Kritiker sprechen von Imperialismus – und warnen vor einem Fiasko.

Das größte Ölgeschäft der Geschichte mit Venezuela – Delcy Rodríguez, immerhin amtierende Präsidentin des genannten Landes, brauchte eine Weile, um auf diese Ankündigung zu reagieren. Ihr Amtskollege im Weißen Haus, Donald Trump, hatte die Neuigkeit am Freitagabend auf seinen digitalen Kanälen verkündet, Rodríguez sekundierte schließlich: Sie wolle ihre „tiefste Dankbarkeit“ gegenüber dem US-Präsidenten ausdrücken, das Geschäft werde ihrem Land sehr helfen. Vor allem wird es jedoch Donald Trump und den USA helfen.