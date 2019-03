7. März 2019, 18:48 Uhr Venezuela Unerwartetes Nachspiel

Der deutsche Botschafter in Venezuela hat sich mehrfach klar für den selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaidó ausgesprochen. Nun weist Präsident Maduro ihn aus, eine scharfe Form des diplomatischen Protests.

Von Benedikt Peters

Man hatte ja damit gerechnet, dass es ungemütlich werden könnte am Flughafen von Caracas. Anfang der Woche war Juan Guaidó dort eingeschwebt, nachdem er einige Tage im Ausland verbracht hatte. Das Maduro-Regime hatte ihm mit der Festnahme gedroht, mancher fürchtete schon, dass das Ende des Aufstands gekommen sei. Doch der selbsternannte Interimspräsident war einfach durch die Passkontrolle spaziert und gleich weiter zur nächsten Großkundgebung in der Hauptstadt, wo er auf ein Gerüst kletterte und die Faust hoch in den Himmel reckte.

Dann aber hatte die triumphale Rückkehr doch ein Nachspiel, und zwar für jemanden, der das kaum erwartet haben dürfte. Daniel Kriener, der deutsche Botschafter, wurde aus Venezuela ausgewiesen, weil er zusammen mit anderen Botschaftern aus EU-Ländern Guaidó vom Flughafen abgeholt hatte. Der selbsternannte Interimspräsident stärkte Kriener am Donnerstag den Rücken und nutzte die Aufmerksamkeit für eine Attacke gegen Maduro. Die Ausweisung stelle eine "Drohung gegen Deutschland" dar, sagte Guaidó dem Spiegel, er habe Kriener gebeten, zu bleiben. Ungeachtet dessen aber dürfte sich der Botschafter nun auf den Weg nach Berlin machen. Außenminister Heiko Maas hat ihn für Konsultationen zurückbeordert.

Kriener ist nicht der erste europäische Botschafter, den Maduro ausweisen lässt. Im Januar 2018 hatte das gleiche Schicksal den Spanier Jesús Silva ereilt, nachdem die EU Sanktionen gegen sieben Venezolaner aus Maduros Führungszirkel verhängt hatte. Die Regierung warf Spanien vor, hinter den Sanktionen zu stecken und sich in die Belange Venezuelas einzumischen. Drei Monate später durfte Silva zurückkehren. Die Streitigkeiten seien beigelegt, hieß es.

Die Ausweisung Krieners mutet einerseits recht willkürlich an, da neben ihm auch zahlreiche andere Diplomaten am Flughafen Guaidó in Empfang genommen hatten, etwa aus Portugal, Frankreich und Rumänien. Andererseits hat Kriener einige öffentliche Auftritte absolviert, die den Vorwurf der Maduro-Regierung, er verhalte sich mehr wie ein "politischer Führer" denn wie ein Diplomat, Nahrung gegeben haben dürften. In der Wartehalle etwa hatte der Botschafter ein Fernsehinterview gegeben und betont, er und seine europäischen Kollegen wollten sich um die sichere Rückkehr Guaidós kümmern. "Wir glauben, dass wir dabei helfen können, einen friedlichen Ausweg aus der Krise Venezuelas zu finden." Nach der geglückten Ankunft nahm der Botschafter an einer Kundgebung Guaidós teil, Mitte Februar traten die beiden gemeinsam bei einer Pressekonferenz auf. Dort sagte Kriener in gut zwei Dutzend Mikrofone, dass Maduro keine demokratische Legitimität besitze und den humanitären Notstand in seinem Land leugne. Beides ist richtig, Deutschland und die Europäische Union haben das vielfach kritisiert. Dennoch ist die Frage, ob sich ein Diplomat öffentlich so äußern muss.

Die Ausweisung eines Botschafters als unerwünschte Person ist eine scharfe Form des diplomatischen Protests, viele Eskalationsstufen bleiben dann nicht mehr bis zum Abbruch der Beziehungen. Allerdings hat Maduro sie in anderen Fällen auch wieder zurückgenommen. Einen Botschafter zu Konsultationen einzuberufen, wie Maas es jetzt getan hat, ist ebenfalls ein Mittel, Missfallen zum Ausdruck zu bringen. Im Falle Krieners dürfte es der Bundesregierung aber auch darum gegangen sein, ihn nicht dem Risiko einer Verhaftung auszusetzen und die Funktionsfähigkeit der Botschaft zu bewahren.

Die EU-Kommission schließt sich der Kritik an dem diplomatischen Affront an

Die EU-Kommission schloss sich der Kritik an der Ausweisung an. "Wir bedauern die Tatsache, dass der deutsche Botschafter in Venezuela gezwungen ist, das Land zu verlassen", sagte die Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini. Für die Vermittlungsmission, die Mogherini ins Leben gerufen hat, verheißt die Zuspitzung nichts Gutes. Mit Hilfe einer internationalen "Kontaktgruppe", die aus mehreren europäischen und lateinamerikanischen Staaten besteht, wollte sie schnellstmöglich Neuwahlen herbeiführen. Die Maduro-Regierung aber sieht die Europäer nicht als Vermittler, sondern als Gehilfen von Aggressoren - nämlich der USA. Präsident Donald Trump hat die Ölindustrie des Landes mit scharfen Sanktionen belegt und mehrfach von der "Option" einer militärischen Intervention gesprochen. Guaidó hat die nächste Großdemonstration für diesen Samstag angekündigt.