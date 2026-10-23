Bei den ersten landesweiten Protesten der Opposition in Venezuela seit fast zwei Jahren haben am Donnerstag (Ortszeit) Tausende Menschen freie Wahlen und politische Veränderungen gefordert. Zu den Kundgebungen in der Hauptstadt Caracas und mehreren anderen Städten hatte die Bewegung „Vente Venezuela“ der im Exil lebenden Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin Maria Corina Machado aufgerufen. Die Demonstranten forderten zudem die Freilassung von mehr als 320 Menschen, die nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Foro Penal weiterhin aus politischen Gründen inhaftiert sind. Hintergrund der Proteste ist die unklare politische Zukunft des Landes. US-Streitkräfte hatten im Januar den langjährigen Präsidenten Nicolas Maduro festgenommen. Die von Maduros früherer Stellvertreterin Delcy Rodriguez geführte Übergangsregierung arbeitet seither eng mit den USA zusammen. Sowohl Rodriguez als auch US-Präsident Donald Trump bislang jedoch keinen Termin für Wahlen genannt.