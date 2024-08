Die Lage im südamerikanischen Land ist extrem angespannt: Bei Wahlen Ende Juli hatte Machthaber Nicolás Maduro einen Sieg für sich beansprucht, ohne dafür aber bisher Beweise vorzulegen. Proteste brachen aus, Zehntausende gingen auf die Straßen, meist friedlich, die Regierung reagiert dennoch mit brutaler Härte. Es gab zwei Dutzend Tote und angeblich mehrere Tausend Festnahmen.

Man dürfe sich dabei nicht täuschen, tönte Tarek William Saab: „Das sind keine friedlichen Demonstranten, das sind Kriminelle!“ Langjährige Haftstrafen würden nun drohen, sagte der Generalstaatsanwalt, wegen „Aufwiegelung zum Hass“ und Terrorismus. All das hat Saab neben Diktator Nicolás Maduro zu einem der meistgefürchteten, aber auch -gehassten Männer in Venezuela gemacht.

Als Teenager schrieb er angeblich schon Gedichte

61 Jahre alt ist er, Sohn einer libanesischstämmigen Familie aus El Tigre, Bundesstaat Anzoátegui, endlose Sandstrände und Erdölraffinerien. Schon als Teenager soll Saab begonnen haben, Gedichte und Geschichten zu schreiben. Bis heute hat er ein gutes Dutzend Bücher veröffentlicht.

Neben Literatur interessierte sich Saab aber auch für soziale Gerechtigkeit. Er schloss sich einer linken Gruppierung an, später begann er Jura zu studieren, Schwerpunkt Straf- und Menschenrecht. Er machte sich stark für Opfer von staatlicher Gewalt und Anfang der 90er-Jahre lernte er so auch Hugo Chávez kennen, einen charismatischen Oberstleutnant, der nach einem gescheiterten Staatsstreich im Gefängnis saß. Chávez wurde begnadigt, auch dank Saabs Hilfe.

Saab schrieb mit an der neuen Verfassung

Von da an waren die Wege der beiden Männer eng miteinander verbunden: Chávez gewann 1998 die Präsidentschaftswahlen und rief den „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ aus. Riesige Sozialprogramme wurden aufgelegt, finanziert über die Einnahmen aus dem boomenden Erdölhandel. Gleichzeitig wurde eine neue Verfassung geschrieben, Saab half mit, sie zu entwerfen. Bald wurde er in die Nationalversammlung gewählt und dann zum Gouverneur seines Heimatbundesstaates Anzoátegui.

2013 starb Hugo Chávez, und ein von ihm designierter Nachfolger trat das Präsidentenamt an, Nicolás Maduro. Die Wirtschaft Venezuelas steckte da schon in einer schweren Krise, verursacht durch einen Verfall der Ölpreise auf dem Weltmarkt. Bald war die Inflation eine der höchsten der Welt, und Proteste brachen aus, es gab Auseinandersetzungen mit der Polizei, bald auch Tote.

Tarek William Saab zeigte damals noch Verständnis für die Demonstranten, vielleicht auch, weil einer seiner Söhne an den Protesten teilnahm. Doch als diese in den folgenden Jahren immer größer wurden und auch die Kritik an der Regierung wegen Wahlbetrugs und Menschenrechtsverletzungen immer weiter wuchs, verhärteten sich Saabs Positionen zunehmend. Gleichzeitig veränderte sich auch sein Äußeres: Er fing an, im Fitnessstudio zu trainieren, ließ sich tätowieren und die Haare an den Seiten abrasieren.

2017 wurde Saab zum Generalstaatsanwalt ernannt und bald sorgte er dafür, dass Kritiker des Regimes im Gefängnis landeten. Als die Europäische Union und andere Länder deshalb Sanktionen gegen ihn verhängten, zeigt er sich unbeeindruckt. Die Strafmaßnahmen seien „wie Medaillen auf meiner Brust“.

Hugo Chávez nannte Tarek William Saab früher einmal den „Dichter der Revolution“. Heute ist er einer ihrer Totengräber.