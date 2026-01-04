Zum Hauptinhalt springen

VenezuelaBomben, eine Gefangennahme und viele Fragen

Lesezeit: 3 Min.

Viele Venzolaner im Exil feiern die Festnahme von Präsident Nicolás Maduro, wie hier in Chiles Hauptstadt Santiago. Doch wie es nach dem US-Angriff in Venezuela weitergeht, ist nicht klar.
Viele Venzolaner im Exil feiern die Festnahme von Präsident Nicolás Maduro, wie hier in Chiles Hauptstadt Santiago. Doch wie es nach dem US-Angriff in Venezuela weitergeht, ist nicht klar. (Foto: (Foto: Esteban Felix/AP))

Maduro ist gestürzt, wie aber geht es nun weiter in Venezuela? Ein denkwürdiger Auftritt Donald Trumps nährt den Verdacht, dass die USA dafür keinen rechten Plan zu haben scheinen – abgesehen von neuen Drohungen.

Von Benedikt Peters

Der Mann im grauen Jogginganzug trägt Kopfhörer und eine blickdichte, schwarze Brille. Die Hände hält er eng beieinander, es geht nicht anders, wegen der Handschellen; mit der Rechten umklammert er eine Wasserflasche. Das Bild, welches das Weiße Haus nach denkwürdigen Stunden um die Welt schickte, markiert einen historischen Einschnitt für Venezuela. Es zeigt Nicolás Maduro, Staatschef seit 2013, zu Beginn einer Reise, die aller Voraussicht nach in einem US-Gefängnis enden wird. US-Soldaten haben in der Nacht zu Samstag Venezuela bombardiert und Maduro und seine Frau an Bord des US-Kriegsschiffs Iwo Jima gebracht; in New York soll den beiden wegen mutmaßlicher Verstrickungen in den Drogenhandel bald der Prozess gemacht werden. Ihnen drohen lange Haftstrafen.

Zur SZ-Startseite

MeinungVenezuela
:Trump will einen Regimewechsel in Südamerika herbeibomben

SZ PlusVon Peter Burghardt
Portrait undefined Peter Burghardt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite