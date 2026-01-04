Der Mann im grauen Jogginganzug trägt Kopfhörer und eine blickdichte, schwarze Brille. Die Hände hält er eng beieinander, es geht nicht anders, wegen der Handschellen; mit der Rechten umklammert er eine Wasserflasche. Das Bild, welches das Weiße Haus nach denkwürdigen Stunden um die Welt schickte, markiert einen historischen Einschnitt für Venezuela. Es zeigt Nicolás Maduro, Staatschef seit 2013, zu Beginn einer Reise, die aller Voraussicht nach in einem US-Gefängnis enden wird. US-Soldaten haben in der Nacht zu Samstag Venezuela bombardiert und Maduro und seine Frau an Bord des US-Kriegsschiffs Iwo Jima gebracht; in New York soll den beiden wegen mutmaßlicher Verstrickungen in den Drogenhandel bald der Prozess gemacht werden. Ihnen drohen lange Haftstrafen.