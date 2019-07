23. Juli 2019, 18:28 Uhr Venezuela Stromausfall im ganzen Land

Ein neuer schwerer Stromausfall hat in Venezuela stundenlang die Lichter ausgehen lassen. Die Regierung des südamerikanischen Krisenlandes erklärte, dass die Versorgung mit Elektrizität am Montagnachmittag landesweit unterbrochen worden sei. Der Stromausfall hatte den Berufsverkehr in der Hauptstadt Caracas stark beeinträchtigt. Informationsminister Jorge Rodríguez führte den Blackout auf einen "elektromagnetischen Angriff" auf das größte Wasserkraftwerk des Landes am Guri-Stausee zurück. Die Opposition machte hingegen Korruption in der sozialistischen Regierung für den inzwischen fünften Stromausfall seit März verantwortlich. Der staatliche Stromkonzern Corpoelec teilte in der Nacht zum Dienstag mit, in Caracas sei die Stromversorgung zu 100 Prozent wiederhergestellt worden. Fünf der insgesamt 23 Bundesstaaten seien teilweise wieder am Netz. Venezuela erklärte den Dienstag zum arbeits- und unterrichtsfreien Tag.