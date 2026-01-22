Im Zuge der Freilassung politischer Gefangener in Venezuela ist auch der Schwiegersohn von Oppositionsführer Edmundo González nach rund einem Jahr wieder frei. Rafael Tudares sei am Donnerstagmorgen aus der Haft entlassen worden, ‍teilte seine Frau auf der Online-Plattform X mit. Der 46-jährige Anwalt war im Januar ‌2025 in Caracas festgenommen worden, als er seine Kinder zur Schule brachte. Ihm wurde wie anderen politischen Gefangenen Terrorismus vorgeworfen. Seine Angehörigen ⁠wiesen die Anschuldigungen zurück. Die Freilassung ist Teil ‌einer von den Behörden angekündigten, aber nur langsam vollzogenen Entlassung von Häftlingen nach der Gefangennahme von Präsident Nicolás Maduro durch die USA am 3. Januar.