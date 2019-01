31. Januar 2019, 18:50 Uhr Venezuela Rückhalt aus Brüssel

Mit großer Mehrheit erkennt das EU-Parlament Juan Guaidó, den Herausforderer von Nicolás Maduro, als Staatschef an. Das hat vor allem symbolische Wirkung.

Von Benedikt Peters

Die Europäische Union will nach Angaben ihrer Außenbeauftragten Federica Mogherini eine internationale Kontaktgruppe einsetzen, um die Krise in Venezuela binnen 90 Tagen zu lösen. Ihr angehören sollen demnach unter anderem Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien, aber auch Ecuador und Bolivien. Das erste Treffen sei für kommende Woche geplant.

Während die Mitgliedsländer der Europäischen Union noch um eine einheitliche Position zur Staatskrise in Venezuela ringen, hat das Europäische Parlament am Donnerstag mit großer Mehrheit dafür gestimmt, Juan Guaidó, den Herausforderer des Machthabers Nicolás Maduro, als Interimspräsidenten anzuerkennen. Die Parlamentarier begründeten dies mit den jüngsten Äußerungen Maduros. Dieser hatte Forderungen nach einer fairen Präsidentschaftswahl öffentlich abgelehnt, gar von einer "Frechheit" gesprochen. Maduro bot stattdessen an, die Parlamentswahlen früher abzuhalten. Im Parlament aber hat die Opposition seit 2015 die Mehrheit.

Bei einem informellen Treffen in der rumänischen Hauptstadt Bukarest wollten die EU-Außenminister am Donnerstag einer gemeinsamen Linie näherkommen. Mehrere europäische Staaten wie Deutschland, Frankreich und Spanien hatten Maduro am vergangenen Wochenende ein Ultimatum gestellt. Demnach hat er bis zum kommenden Sonntag Zeit, freie Neuwahlen für die nächste Zeit auszurufen. Tut er das nicht, dann wollen die Staaten den 35-jährigen Juan Guaidó als Übergangspräsidenten anerkennen. Ziel ist es eigentlich, diese Entscheidung im Namen der EU zu treffen. Länder wie Griechenland weigerten sich aber bis zuletzt mitzuziehen. Dass das Europaparlament Guaidó anerkennt, hat vor allem symbolische Bedeutung, weil es in außenpolitischen Fragen der EU kein Mitbestimmungsrecht hat.

Entschiedener als die EU machen die USA Druck auf Maduro. Sie haben erstmals scharfe Sanktionen gegen die venezolanische Ölindustrie verhängt, den wichtigsten Wirtschaftszweig des Landes. US-Präsident Donald Trump stärkte Guaidó den Rücken. Eine Reihe lateinamerikanischer Staaten erkennt ihn ebenfalls als legitimen Interimspräsidenten an. Unter anderem die Türkei, China, Russland, Kuba und Bolivien hingegen stützen Maduro.

Als entscheidend wird die Frage angesehen, ob die Armee an der Seite Maduros bleibt. Unter seiner Regentschaft ist Venezuela in eine massive Versorgungskrise geraten. Es mangelt an Lebensmitteln, Medikamenten und Hygieneartikeln. Zudem regierte Maduro autokratisch, er ließ das Parlament entmachten und sich durch unfreie Wahlen im Amt bestätigen. Aus Protest dagegen hatte sich Guaidó, der kurz zuvor zum Parlamentspräsidenten gewählt worden war, am 23. Januar zum Staatschef erklärt. Die venezolanische Justiz hat Guaidó untersagt, das Land zu verlassen. Der Herausforderer Maduros hat offenbar immer mehr Grund zur Angst. Eine Sondereinheit der Polizei erschien nach Angaben Guaidós vor seinem Haus und fragte nach seiner Frau. Die USA haben der Regierung mit schwerwiegenden Konsequenzen gedroht, sollte Guaidó etwas geschehen.

Demonstranten forderten am Mittwoch in Caracas erneut einen Machtwechsel. Die Hoffnungen ruhen auf Mexiko und Uruguay, sie wollen zwischen Maduro und der Opposition vermitteln. Am 7. Februar soll dazu eine Konferenz in Montevideo stattfinden.