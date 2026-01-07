Auf den ersten Blick weiß man nicht, was hier gerade die größere Sensation ist: Die Simón-Bolívar-Brücke, Schauplatz so vieler Dramen? Oder der Pulk von vielleicht hundert Journalisten, die sich davor aufgebaut haben? Aus Brasilien, Mexiko, den USA, Großbritannien oder Katar sind sie angereist, um sich einen Eindruck von der Stimmung an der wichtigsten Landverbindung zwischen Kolumbien und Venezuela zu verschaffen. Denn näher lässt sich als Journalist derzeit kaum an die Geschehnisse in Caracas, 850 Kilometer entfernt, herankommen.
Bemerkenswert fatalistisch begegnen die Menschen an der Simón-Bolívar-Brücke zwischen Venezuela und Kolumbien den Umstürzen in Caracas. Ihr Alltag zwischen Armut und Drogenbanden ist schon hart genug.
Von Jan Heidtmann, Cúcuta, Kolumbien
