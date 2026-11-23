Der Besuch von Pete Hegseth in Caracas geriet zu einer etwas bizarren Inszenierung. Auf einem Foto, das während seines Aufenthalts in Venezuelas Hauptstadt gepostet wurde, sah man einen joggenden US-Kriegsminister. Hegseth drehte seine Runden dabei in der Militäranlage „Fuerte Tiuna“, also genau dort, wo US-Spezialkräfte den damaligen Präsidenten Nicolás Maduro vor elf Monaten gefangen genommen hatten. „Das ist KRIEG“, ist auf dem verschwitzten T-Shirt von Hegseth zu lesen, während er einen anderen Läufer abklatschen will. An wen diese Botschaft adressiert war, blieb offen. In jedem Fall stand sie einigermaßen quer zum Anlass seiner Visite.
DemokratieDie Venezolaner warten auf die Freiheit, noch immer
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Friedensnobelpreisträgerin María Machado ist zurück in Venezuela, doch die Erben des Diktators Maduro sind nach wie vor an der Macht. Wird es faire Wahlen geben, so wie es die USA mal versprochen haben?
Von Jan Heidtmann, Rio de Janeiro
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