Nach Monaten im erzwungenen Exil kommt María Corina Machado in ihrer Heimat an. Sie ist die populärste Oppositionspolitikerin des Landes und kritisiert den Öl-Vertrag mit den USA.

Venezuelas populärste Oppositionspolitikerin, María Corina Machado, ist nach zehn Monaten erzwungenen Exils in ihre Heimat zurückgekehrt. „Ich bin hier; bei Euch“, schrieb sie auf ihrem Kanal auf der Plattform X. Edmundo González, einer ihrer engsten Mitstreiter, ergänzte aus seinem Exil in Spanien: „Unsere Anführerin, meine geliebte María Corina Machado, ist wieder auf venezolanischem Boden.“ Fotos zeigten Machado am Sonntagnachmittag bei einer Messe in der Kirche Santa Rosa in Barquisimeto, einem Bundesstaat im Zentrum des Landes.