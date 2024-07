Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Es sind ungekannte und bis vor Kurzem vor allem noch undenkbare Bilder, die derzeit aus Venezuela kommen: Demonstranten, die Banner mit dem Konterfei von Machthaber Nicolás Maduro abreißen; die Wahlplakate der Regierung anzünden; und die sogar Statuen einreißen von Hugo Chávez, dem einstigen Präsidenten des Landes, einer Ikone der lateinamerikanischen Linken und Namensgeber des Chavismus, jener politischen Bewegung also, die Venezuela bis heute regiert. Chávez war 2013 noch als Volksheld gestorben, nun aber scheint er für viele Menschen in dem verarmten und von Krisen geplagten Land zum Symbol geworden zu sein: So wie sie in mehreren Städten Venezuelas am Montag die Standbilder von ihm zu Fall gebracht zu haben scheinen, so soll bald auch die chavistische Regierung stürzen. Längst ist aber auch klar: So einfach wird das nicht.