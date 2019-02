4. Februar 2019, 10:16 Uhr Venezuela Europäische Staaten erkennen Guaidó als Präsidenten an

Venezuelas Staatschef Maduro hat ein Ultimatum mehrerer EU-Staaten zurückgewiesen. Sie hatten Maduro bis Mitternacht Zeit gegeben, neue Präsidentschaftswahlen anzusetzen.

Weil Maduro dem nicht nachkam, haben Spanien, Großbritannien, Frankreich und Österreich bereits erklärt, seinen Widersacher Guaidó als legitimen Präsidenten anzuerkennen.

US-Präsident Donald Trump hat den Druck auf Maduro weiter erhöht. Er schloss die Entsendung von Militär nach Venezuela nicht aus.

Im Kampf um die Macht in Venezuela erkennt Spanien den Juan Guaidó als legitimen Übergangspräsidenten an. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez erklärte bei einer Pressekonferenz, es sei "das Volk von Venezuela, das über seine Zukunft entscheiden muss". Der britische Außenminister Jeremy Hunt schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, Maduro habe die Frist von acht Tagen zur Ausrufung von Präsidentschaftswahlen verstreichen lassen. Daher erkenne Großbritannien Guaidó als verfassungsgemäßen Interimspräsidenten an. Fast wortgleich äußerten sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz. Zuvor war ein Ultimatum von acht EU-Mitgliedsländern verstrichen: Sie hatten den umstrittenen Staatschef Nicolás Maduro aufgefordert, bis zum Wochenende einen Termin für eine faire und freie Neuwahl des Präsidenten anzusetzen.

Maduro wies das Ultimatum als "Frechheit" zurück. Nur das von der Opposition dominierte Parlament könne neu gewählt werden, meinte er. "Ich weigere mich, Wahlen auszurufen", sagte Maduro in einem am Sonntag im Fernsehsender Antena 3 ausgestrahlten Interview. Die nächste Präsidentschaftswahl werde 2024 stattfinden. "Uns interessiert nicht, was Europa sagt", sagte Maduro in dem bereits vor Tagen geführten Interview. "Wir akzeptieren keine Ultimaten von niemandem." Die Militärführung und der Sicherheitsapparat stehen weiterhin zu Maduro - auch wenn ein General am Wochenende zu Guaidó überlief.

Am Samstag untermauerten sowohl Maduro als auch Guaidó mit zwei Großkundgebungen in der Hauptstadt Caracas ihren Machtanspruch. "Wir bleiben auf den Straßen, bis es Freiheit, eine Übergangsregierung und Neuwahlen gibt", sagte der selbsternannte Interimspräsident Guaidó unter dem Jubel der Menge.

Guaidó hatte sich am 23. Januar zum Übergangsstaatschef erklärt. Er argumentiert, dass es bei Maduros Wahl Unregelmäßigkeiten gab und dass dieser als despotisch regierender Staatschef seine demokratische Legitimation verloren habe. Dieser Meinung sind auch die deutsche und andere Regierungen.

An dem europäischen Ultimatum beteiligten sich neben Deutschland auch Frankreich, Spanien, Portugal, Großbritannien, die Niederlande, Belgien und Österreich. Die EU hat bisher keine einheitliche Linie zu Venezuela. Doch wurde die Gründung einer Kontaktgruppe angekündigt. Diese soll helfen, die Krise durch freie Wahlen zu beenden. Kommenden Donnerstag werde die Gruppe erstmals in Uruguay mit lateinamerikanischen Ländern beraten, teilte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Sonntag mit.

Die USA sowie mehrere Länder Lateinamerikas haben Guaidó bereits anerkannt. US-Präsident Donald Trump erhöhte am Sonntag nochmal den Druck auf Maduro. Er schloss die Entsendung von Militär nach Venezuela nicht aus. Das sei eine Option, sagte Trump in einem CBS-Interview. Ein von Maduro vor Monaten angefragtes Treffen habe er abgelehnt.

Russland rief zu Zurückhaltung auf. "Das Ziel der internationalen Gemeinschaft sollte sein, Venezuela zu helfen, ohne destruktive Einmischung von außen", sagte der Chef der Lateinamerikaabteilung im russischen Außenministerium, Alexander Schtschetinin zur Agentur Interfax. Russland zählt zu den größten Kreditgebern Venezuelas.