In Venezuela hat die Regierungspartei von Präsident Nicolás Maduro die Regionalwahlen in einem Großteil der Bundesstaaten für sich entschieden. Die Sozialistische Partei stelle künftig 20 von 23 Gouverneuren sowie die Bürgermeisterin der Hauptstadt Caracas, teilte die Nationale Wahlkommission nach Auszählung von rund 90 Prozent der Stimmen mit. Die Wahlbeteiligung lag bei nur knapp 42 Prozent. Es waren die ersten Wahlen, an denen die Opposition nach drei Jahren Boykott teilgenommen hatte, teils auf gemeinsamen Listen. Die Präsidentschaftswahlen 2018 und Parlamentswahlen 2020 hatten die regierungskritischen Parteien als intransparent und unfrei kritisiert und ihre Anhänger dazu aufgerufen, der Urnen fernzubleiben.