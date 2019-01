26. Januar 2019, 14:41 Uhr Venezuela Europäische Staaten fordern von Maduro Neuwahlen

Deutschland, Frankreich und Spanien geben dem umstrittenen Staatschef eine achttägige Frist. Ansonsten will man den selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaidó anerkennen.

Die Bundesregierung und ihre EU-Partner erhöhen den Druck auf Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro: Deutschland, Frankreich und Spanien haben dem umstrittenen Präsidenten am Samstag eine achttägige Frist gesetzt. Sollte Maduro in dieser Zeit keine Neuwahlen ansetzen, sei die Bundesregierung bereit, den selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaidó anzuerkennen, erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz.

"Das Volk Venezuelas muss frei und in Sicherheit über seine Zukunft entscheiden können", twitterte Fietz am Samstag. Quasi wortgleich äußerte sich auch der französische Präsident Emmanuel Macron in dem Kurznachrichtendienst. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez erklärte, er habe auch die EU zu diesem Schritt aufgefordert. "Wir möchten keine Regierungen von der Macht verdrängen, aber wir wollen Demokratie und freie Wahlen in Venezuela", twitterte er.

In den Mitteilungen wurde der Name Maduro nicht ausdrücklich genannt. Aber letzten Endes können nur er und das von den Sozialisten kontrollierte Wahlamt den Weg für Neuwahlen freimachen. Maduro hatte erst vor knapp zwei Wochen seine neue Amtszeit begonnen. Ihm wird aber vorgeworfen, dass er Venezuela zunehmend in eine Autokratie verwandelt.

Angesichts der schweren Wirtschaftskrise in Venezuela und der anhaltenden Proteste gegen Maduro hatte sich der bisherige Parlamentspräsident Guaidó am Mittwoch inmitten Zehntausender demonstrierender Regierungsgegner selbst zum Staatsoberhaupt ausgerufen. Einige Länder, darunter die USA, haben ihn bereits anerkannt.

Allerdings hält das Militär bislang noch zu Maduro: "Die Streitkräfte werden niemals einen Präsidenten akzeptieren, der von dunklen Mächten eingesetzt wird oder sich abseits des Rechts selbst einsetzt", betonte Verteidigungsminister Vladimir Padrino am Freitag. "Wir erkennen unseren Chefkommandeur Nicolás Maduro als legitimen Präsidenten an." Allerdings sagte Padrino auch: "Ein Bürgerkrieg wird die Probleme Venezuelas nicht lösen." Diese Worte wurden von Beobachtern in Caracas so interpretiert, dass das Militär nicht bereit ist, für Maduro zum Äußersten zu gehen.

Guaidó gibt sich indes siegessicher: Der bisherige Präsident Maduro könne, falls er sich zurückziehe, mit einer Amnestie rechnen, sagte Guaidó dem Sender Univisión: "Die Amnestie ist auf dem Tisch. Die Garantien gelten für alle, die bereit sind, sich auf die Seite der Verfassung zu stellen und die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen." Er stellte einen Antrag auf humanitäre Hilfe an die USA. Er bitte um die Lieferung von Lebensmitteln und Medizin, schrieb er an US-Außenminister Mike Pompeo. Zuvor hatte Pompeo bereits humanitäre Hilfslieferungen in Aussicht gestellt, sobald das logistisch möglich sei.

Die USA versuchen parallel dazu, Guaidó mit den für einen realen Machtwechsel nötigen Mitteln auszustatten. Sie setzen dabei vor allem bei der Ölindustrie Venezuelas an: Ziel sei es, die Einnahmen von dem "illegitimen Maduro-Regime" an Guaidós Regierung "umzuleiten", sagte der Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, am Donnerstag - allerdings ohne auszuführen, wie er das bewerkstelligen will.

Guaidó hat für kommende Woche weitere Massendemonstrationen angekündigt. In einem Interview sagte er, er sei überzeugt, dass "der Anfang vom Ende" Maduros gekommen sei. "Unsere Aufgabe ist es, freie Wahlen sicherzustellen." Der 35-jährige Familienvater geht ein hohes Risiko ein, bereits einmal wurde er vom Geheimdienst festgenommen, was in Venezuela für Oppositionelle tödlich ausgehen kann - wie bei Fernando Albán, der im Oktober 2018 aus einem Fenster im 10. Stock des Geheimdienstgebäudes stürzte. Dass der bislang wenig bekannte Guaidó überhaupt in die prominente Rolle eines Präsidenten in spe geraten konnte, liegt daran, dass die meisten Oppositionspolitiker geflohen sind oder im Arrest sitzen.