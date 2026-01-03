Es ist die größte Eskalation in Lateinamerika seit Jahrzehnten. Die USA fliegen in der Nacht zu Samstag Luftangriffe auf Venezuela und nehmen Staatschef Nicolás Maduro gefangen. Er sei zusammen mit seiner Frau Cilia Flores außer Landes gebracht worden, teilt US-Präsident Donald Trump mit. Was ist bisher bekannt und was sind die Hintergründe? Ein Überblick.
Über Nacht starten die USA eine Militäraktion, die in die Geschichte Lateinamerikas eingehen wird. Welches Interesse hat Washington, wie geht es nun weiter? Die wichtigsten Fragen und Antworten.
Von Benedikt Peters
USA:Venezuela fordert von den USA Beweis, dass Maduro am Leben ist
US-Truppen haben in der Nacht auf Samstag Caracas angegriffen. Präsident Trump zufolge wurden Staatschef Maduro und seine Frau dabei gefangen genommen und ausgeflogen.
