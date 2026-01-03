Es ist die größte Eskalation in Lateinamerika seit Jahrzehnten. Die USA fliegen in der Nacht zu Samstag Luftangriffe auf Venezuela und nehmen Staatschef Nicolás Maduro gefangen. Er sei zusammen mit seiner Frau Cilia Flores außer Landes gebracht worden, teilt US-Präsident Donald Trump mit. Was ist bisher bekannt und was sind die Hintergründe? Ein Überblick.