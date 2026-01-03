Zum Hauptinhalt springen

VenezuelaWas hinter der Gefangennahme Maduros steckt

Lesezeit: 4 Min.

Ein Nationalgardist bewacht Fuerte Tuina, Venezuelas größten Militärkomplex. In der Nacht haben die USA dieses und andere Ziele in dem südamerikanischen Land angegriffen.
Ein Nationalgardist bewacht Fuerte Tuina, Venezuelas größten Militärkomplex. In der Nacht haben die USA dieses und andere Ziele in dem südamerikanischen Land angegriffen. (Foto: FEDERICO PARRA/AFP)

Über Nacht starten die USA eine Militäraktion, die in die Geschichte Lateinamerikas eingehen wird. Welches Interesse hat Washington, wie geht es nun weiter? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Benedikt Peters

Es ist die größte Eskalation in Lateinamerika seit Jahrzehnten. Die USA fliegen in der Nacht zu Samstag Luftangriffe auf Venezuela und nehmen Staatschef Nicolás Maduro gefangen. Er sei zusammen mit seiner Frau Cilia Flores außer Landes gebracht worden, teilt US-Präsident Donald Trump mit. Was ist bisher bekannt und was sind die Hintergründe? Ein Überblick.

