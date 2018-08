5. August 2018, 03:05 Uhr Venezuela Machthaber Maduro entkommt knapp einem Sprengstoffanschlag

Offenbar ist der Anschlag mit Drohen durchgeführt worden, die mit Sprengstoff beladen waren.

Maduro blieb unverletzt. Anders als sieben Soldaten der Nationalgarde.

Maduro hat das Land in eine katastrophale wirtschaftliche Lage manövriert.

Auf Venezuelas Präsident Nicolás Maduro ist ein offenbar ein Anschlag verübt worden. Maduro blieb unverletzt, wie Informationsminister Jorge Rodriguez sagte. Sieben Soldaten der Nationalgarde seien verletzt worden.

Maduro nahm am Samstag an einer Militärparade teil, als nach Angaben von Rodriguez mit Sprengstoff beladene Drohnen in der Nähe der Veranstaltung explodierten. Die Übertragung der Rede von Maduro im Fernsehen wurde unterbrochen. "Das war einen Anschlag gegen die Person des Präsidenten Nicolás Maduro", sagte später Rodríguez im staatlichen Rundfunksender VTV.

Der Präsident sprach über die Wirtschaft als zunächst der Ton ausfiel. Er und andere Personen auf dem Podium schauten erschrocken nach oben. Die Kamera schwenkte auf Soldaten, die anfingen zu laufen, bevor die Übertragung gänzlich abgebrochen wurde. Die Hintergründe der Explosionen waren zunächst unklar.

Maduro hatte sich im Mai eine zweite Amtszeit gesichert

Maduro, ein früherer Busfahrer, hatte sich erst im Mai in einer von Manipulationsvorwürfen überschatteten Wahl eine weitere Amtszeit gesichert. Kritiker werfen Maduro einen autoritären Führungsstil vor.

Die wirtschaftliche Lage in dem ölreichen Land ist katastrophal. Millionen Menschen hungern und leiden unter einer Hyperinflation. Die sozialistische Regierung von Maduro macht für die Probleme des Landes einen "Wirtschaftskrieg" oppositioneller Unternehmenschefs verantwortlich.

Nach Berechnungen des von der Opposition dominierten Kongresses ist die Wirtschaft im ersten Quartal um zwölf Prozent eingebrochen. Als Gründe nannten die Parlamentarier einen Einbruch der Ölproduktion auf den tiefsten Stand seit fast 30 Jahren sowie Fachkräfteabwanderung, Korruption und Kriminalität.