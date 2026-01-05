Zum Hauptinhalt springen

LateinamerikaAuf diese beiden Frauen kommt es in Venezuela jetzt an

Seit Samstag Interimspräsidentin: Delcy Rodríguez (links), die bisherige Vizepräsidentin. Seit Dezember nicht mehr öffentlich gesichtet: Oppositionsführerin María Corina Machado.
Seit Samstag Interimspräsidentin: Delcy Rodríguez (links), die bisherige Vizepräsidentin. Seit Dezember nicht mehr öffentlich gesichtet: Oppositionsführerin María Corina Machado. (Foto: Juan BARRETO, Odd ANDERSEN/AFP)

Nach dem US-Angriff und der Entführung Nicolás Maduros trifft nun die neue Staatschefin Delcy Rodríguez die wichtigen Entscheidungen. Die Friedensnobelpreisträgerin María Machado ist aus dem Spiel – aber wie lange?

Von Jan Heidtmann und Benedikt Peters, Buenos Aires

Die Explosionen von Caracas sind verklungen, nach dem US-Angriff und der Entführung des Staatschefs Nicolás Maduro rollt langsam der Alltag in der venezolanischen Hauptstadt wieder an. Nur die Schlangen in den Supermärkten und an den Tankstellen seien länger als gewöhnlich, berichten Menschen vor Ort; viele decken sich ein mit Lebensmitteln, mit Wasser und Benzin. Weiß ja niemand, was in den nächsten Tagen noch passiert.

Venezuela
:Öl, Macht, Geopolitik: Das steckt wirklich hinter dem Angriff der USA

US-Präsident Trump sagt ganz offen, dass es ihm in Venezuela um lukrative Geschäfte geht. Aber es bleiben Fragen: In welchem Zustand ist die dortige Ölindustrie? Und warum ist sie für die USA interessant? Eine Analyse mit Satellitenbildern und Grafiken.

SZ PlusVon Benedikt Peters und Elisa von Grafenstein

