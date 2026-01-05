Die Explosionen von Caracas sind verklungen, nach dem US-Angriff und der Entführung des Staatschefs Nicolás Maduro rollt langsam der Alltag in der venezolanischen Hauptstadt wieder an. Nur die Schlangen in den Supermärkten und an den Tankstellen seien länger als gewöhnlich, berichten Menschen vor Ort; viele decken sich ein mit Lebensmitteln, mit Wasser und Benzin. Weiß ja niemand, was in den nächsten Tagen noch passiert.
LateinamerikaAuf diese beiden Frauen kommt es in Venezuela jetzt an
Lesezeit: 5 Min.
Nach dem US-Angriff und der Entführung Nicolás Maduros trifft nun die neue Staatschefin Delcy Rodríguez die wichtigen Entscheidungen. Die Friedensnobelpreisträgerin María Machado ist aus dem Spiel – aber wie lange?
Von Jan Heidtmann und Benedikt Peters, Buenos Aires
Venezuela:Öl, Macht, Geopolitik: Das steckt wirklich hinter dem Angriff der USA
US-Präsident Trump sagt ganz offen, dass es ihm in Venezuela um lukrative Geschäfte geht. Aber es bleiben Fragen: In welchem Zustand ist die dortige Ölindustrie? Und warum ist sie für die USA interessant? Eine Analyse mit Satellitenbildern und Grafiken.
Lesen Sie mehr zum Thema