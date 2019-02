23. Februar 2019, 14:11 Uhr Konflikt in Venezuela Nationalgarde feuert mit Tränengas auf Demonstranten

Sie waren dem Aufruf von Oppositionsführer Guaidó gefolgt, die Blockade an der Grenze zu Kolumbien zu durchbrechen. Dort liegen Hunderte Tonnen Hilfsgüter bereit, die Präsident Maduro nicht ins Land lassen will.

Das venezolanische Militär hat am Samstag Tränengas eingesetzt, um eine Demonstration an der Grenze zu Kolumbien aufzulösen. Im Grenzort Ureña kam es zu Zusammenstößen zwischen Streitkräften und Protestierenden, als diese versuchten, nach Kolumbien zu gelangen. Aus der Menschenmenge waren Rufe zu hören: "Wir wollen arbeiten!"

Die Opposition um Parlamentspräsident Juan Guaidó hatte das Volk dazu aufgerufen, am Samstag Lastwagen mit fast 200 Tonnen Hilfsgütern über die venezolanisch-kolumbianische Grenze ins Land zu bringen. In Kolumbien stehen ebenso wie in Brasilien seit Wochen Lebensmittel, Medikamente und Hygieneartikel bereit. Aus Mangel an Devisen kann Venezuela kaum noch güter einführen. Viele Menschen hungern, Infektionskrankheiten wie Malaria breiten sich wieder aus und über drei Millionen Venezolaner haben ihre Heimat bereits verlassen. Präsident Nicolás Maduro lehnt die Hilfslieferungen entschieden ab. Er prangert sie als Vorwand an, unter dem eine militärische US-Invasion vorbereitet werden soll; die Brücken nach Kolumbien sind gesperrt.

Guaidós Aufruf, die Grenze zu stürmen, hatte Sorgen vor einer gewaltsamen Konfrontation mit dem Militär geschürt. In Ureña versuchten die Demonstranten, gelbe Metallbarrikaden und Stacheldraht auf der Brücke Francisco de Paula Santander zur Seite zu räumen, als Spezialkräfte der Nationalgarde eingriffen. Maduro hatte am Freitag große Teile der Grenze zu Kolumbien schließen lassen, nachdem Oppositionsführer Guaidó trotz eines Ausreiseverbots ein Benefizkonzert auf der kolumbianischen Seite der Grenze besucht hatte.

Zu dem Konzert im kolumbianischen Grenzort Cúcuta waren Zehntausende Anhänger Guaidós gekommen. An der auf Initiative des britischen Milliardärs Richard Branson zustande gekommenen Veranstaltung "Venezuela Aid Live" nahmen Stars wie der durch den Hit "Despacito" bekannte Puertoricaner Luis Fonsi teil. Der Erlös soll der Bevölkerung in dem südamerikanischen Krisenstaat zugute kommen. An der nur rund 300 Meter entfernten dreitägigen Gegenveranstaltung des Linksnationalisten Maduro auf venezolanischer Seite nahmen deutlich weniger Menschen teil. Rund 2500 Besucher kamen zu dem Konzert unter dem Motto "Hände weg von Venezuela".