Venezuelas Interimspräsidentin Delcy Rodriguez hat Wahlen für einen Übergang zu einer „vollständigen Demokratie“ in Aussicht gestellt. Einen konkreten Termin nannte sie bei der UN-Vollversammlung in New York jedoch nicht. Es werde Wahlen geben, sagte Rodriguez. Sie hatte die Macht übernommen, nachdem US-Streitkräfte im Januar den damaligen Präsidenten Nicolás Maduro bei einem Einsatz gefangen genommen hatten. Die Regierung habe Gespräche mit der Opposition aufgenommen und werde die Teilnahme aller politischen Kräfte garantieren, erklärte Rodriguez weiter. Die prominenteste Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin Maria Corina Machado fehlt bei diesen Gesprächen jedoch. Sie sei siebenmal an einer Rückkehr nach Venezuela gehindert worden, teilte ihr politisches Komitee mit. Flugzeuge seien umgeleitet und Schiffe sabotiert worden. Machado hatte das Land Ende 2024 verlassen und will nun zurückkehren. Die Opposition sieht die Ernennung eines unabhängigen Obersten Gerichtshofs und eines autonomen Nationalen Wahlrats als Grundvoraussetzung für Wahlen an.