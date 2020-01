Während der Europareise von Venezuelas Oppositionsführers Juan Guaidó haben nach Berichten seiner Vertrauten Geheimdienstmitarbeiter Guaidós Büro in der Hauptstadt Caracas durchsucht. Seine Frau Fabiana Rosales veröffentlichte auf Twitter ein Video, das vermummte Uniformierte zeigt, die den Büroeingang versperren. Guaidó reist trotz venezolanischen Reiseverbots durch Europa, um für Unterstützung im Machtkampf gegen Staatschef Nicolás Maduro zu werben. In London traf er Premier Boris Johnson, am Mittwoch standen in Brüssel Gespräche mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell auf dem Programm. Danach wurde Guaidó in Davos beim Weltwirtschaftsforum erwartet.