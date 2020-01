Chaotische Szenen im venezolanischen Parlament: Eigentlich wollte sich der größte Widersacher des venezolanischen Machthabers Nicolás Maduro, Parlamentspräsident Juan Guaidó, am Sonntag in einer Wahl in seinem Amt bestätigen lassen. Doch Sicherheitskräfte hinderten Gauidó und andere oppositionelle Parlamentarier am Eintritt in das Parlamentsgebäude.

Dort erklärte sich nach tumultartigen Szenen schließlich Luis Parrá zum neuen Präsidenten des Parlaments - via Megaphon. Parrá gilt offiziell ebenfalls als Widersacher von Präsident Maduro, allerdings wurde er von der Regierung Maduro ergebenen Abgeordneten zum Präsidenten der Volkskammer gewählt. Fast auschließlich diese waren zuvor von den Sicherheitskräften ins Gebäude gelassen worden. "Das ist eine Farce," zitiert Bloomberg den Abgeordneten Stalin Gonzales. "Wo ist das Wahlergebnis, wo ist die Anwesenheitsliste, die das nötige Quorum für diese Art von Wahl bestätigt?"

Der bisherige Parlamentspräsident Guaidó hatte noch versucht, über eine Absperrung ins Gelände des Parlaments zu klettern, war jedoch von Sicherheitskräften zurückgedrängt worden. Später berief Guaidó eine alternative Parlamentssitzung im Gebäude der Tageszeitung El Nacional ein, wo er von der Mehrheit der Anwesenden erneut zum Präsidenten des Parlaments gewählt wurde.

Zwei Präsidenten, zwei Parlamentspräsidenten

Guaidó kündigte nach seiner Wiederwahl an, am Dienstag zu einem Treffen in das Parlamentsgebäude gehen zu wollen. Er sagte: "Heute haben wir die Diktatur erneut besiegt. Sie haben nicht gesiegt. 2020 ist eine zweite Chance für Venzuela. Wir haben keinen Zweifel, dass wir die Mehrheit haben und wir werden sie nutzen. Wir müssen die Diktatur unter Druck setzen."

Mit der doppelten Wahl hat Venezuela nicht nur zwei Präsidenten, sondern nun auch zwei Parlamentspräsidenten. Der 36-jährige Guaidó hatte sich im Januar 2019 kurz nach seiner Wahl zum Parlamentspräsidenten auch zum Interimspräsidenten der Republik Venezuela ernannt und wird über 50 Staaten anerkannt. Die tatsächliche Staatsgewalt liegt jedoch bei Präsident Nicolás Maduro, der das oberste Gericht, die verfassungsgebende Versammlung und das Militär kontrolliert.

Maduro hatte am Sonntag erklärt, dass das Parlament im Jahr 2020 neu gewählt werden soll.