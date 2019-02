1. Februar 2019, 18:47 Uhr Venezuela Guaidó sucht Rückhalt in China und Russland

Im Machtkampf mit Maduro will der Oppositionschef Kontakte zu Peking und Moskau knüpfen. Ein Wechsel an der Spitze des Landes müsse auch in ihrem Interesse liegen. Doch der Kreml weist dies zunächst zurück.

Venezuelas selbsternannter Interimspräsident Juan Guaidó hat sich bei der Suche nach internationalem Rückhalt nun auch an China und Russland gewandt. Beide Länder unterstützen Staatschef Nicolás Maduro. "China und Russland kommt ein Regierungswechsel in diesem Land ohne Zweifel ebenfalls zugute", sagte Guaidó am Donnerstag bei der Vorstellung eines Wirtschafts- und Sozialplans an der Universidad Central in Caracas. Auch Peking und Moskau müssten Interesse an juristischer Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit und wirtschaftlicher Stabilität in dem südamerikanischen Erdölland haben, sagte Guaidó. Der Kreml wies das Ansinnen Guaidós umgehend zurück. Moskau erkennt ihn nicht an. "Das Staatsoberhaupt ist Herr Maduro." Gleichwohl erklärte der Kreml, er rechne mit einer Fortsetzung der Zusammenarbeit, wie auch immer sich die politische Situation in Venezuela entwickle.

Neue Versuche zur Vermittlung lehnte Oppositionsführer Guaidó ab. "Die Krise in Venezuela ist mit einem Dialog nicht zu lösen", sagte er dem mexikanischen Sender Milenio TV. Die in dem Konflikt neutralen Länder Mexiko und Uruguay haben für den 7. Februar zu einer internationalen Konferenz in Montevideo eingeladen. Guaidó sagte, er werde nicht teilnehmen. Die Justiz verbietet ihm allerdings ohnehin, das Land zu verlassen. "Maduro ist ein Diktator", sagte der 35-Jährige.

Das EU-Parlament hat Guaidó am Donnerstag symbolisch als Übergangsstaatschef anerkannt. Deutschland und mehrere andere europäische Staaten haben Maduro ein Ultimatum bis Sonntag gestellt, um faire Neuwahlen auszurufen. Andernfalls wollen sie Guaidó wie bereits die USA und eine Reihe rechtsregierter lateinamerikanischer Länder als legitimen Interimsstaatschef anerkennen. Allerdings ziehen nicht alle EU-Staaten dabei mit. Die EU-Außenminister beschlossen am Donnerstag eine Kontaktgruppe ins Leben zu rufen, die vermitteln soll.

Bundeskanzlerin Angela Merkel forderte eine Neuwahl des Präsidenten. Die Interessen des venezolanischen Volkes müssten durchgesetzt werden. Die Kanzlerin erklärte, die Wahl Maduros 2018 zum Präsidenten sei nicht frei gewesen. Vor dem Hintergrund der Initiative europäischer Außenminister, zur Beilegung des Konflikts beizutragen, sagte sie, es gehe darum, eine Eskalation zu vermeiden. Maduro kann bisher auf die Unterstützung des mächtigen Militärs zählen. Guaidó versprach im Gegenzug Soldaten Straffreiheit, wenn sie ihn unterstützen. Für Samstag rief er zu weiteren Großdemonstrationen auf.