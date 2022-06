Der venezolanische Oppositionsführer und selbsternannte Übergangspräsident Juan Guaidó ist bei einem Ortstermin von einer Menschenmenge körperlich attackiert worden. In Videos, die in sozialen Medien und vom Nachrichtenportal "El Nacional" verbreitet wurden, ist zu sehen, wie er am Samstag während eines Besuchs im Bundesstaat Cojedes beschimpft, geschubst und mit Gegenständen beworfen wird. Unklar war zunächst, ob der 38-Jährige verletzt wurde. Das Auto, in dem Guaidó weggefahren sei, sei beschossen und von mehrere Kugeln getroffen worden, hieß es in einer Mitteilung von Guaidós Präsidialamt. Guaidó hatte sich Anfang 2019 zum Interimspräsidenten erklärt und versucht seitdem, Nicolás Maduro aus dem Amt zu drängen. Zwar erhielt er zunächst viel Unterstützung aus dem westlichen Ausland, in Venezuela selbst konnte er sich aber nie durchsetzen.