Kommt sie, oder kommt sie nicht? Die Frage wird derzeit angeregt diskutiert, insbesondere in Venezuela und in Norwegen. Am Mittwoch soll die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado im Rathaus von Oslo den Friedensnobelpreis entgegennehmen, so will es die Tradition. Dafür muss Machado aber nicht bloß die 8500 Kilometer Luftlinie zwischen den beiden Ländern überwinden, sondern vor allem die Schikanen des venezolanischen Diktators Nicolás Maduro.
MeinungVenezuela:Widerstandskämpferin mit Faible für Trump
Von Benedikt Peters
Lesezeit: 2 Min.
Die Oppositionspolitikerin María Corina Machado soll diese Woche in Oslo den Friedensnobelpreis erhalten, weil sie Proteste gegen Diktator Maduros Wahlfälschung organisierte. Ob das Regime sie zur Preisverleihung reisen lässt?
