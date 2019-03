7. März 2019, 18:48 Uhr Venezuela Europas Optionen

Bislang stellt sich die EU ungeschickt an.

Von Benedikt Peters

Nicolás Maduro ist ein schändlicher Herrscher, er hat die Demokratie untergraben und viele Venezolaner in existenzielles Leid gestürzt. Insofern kann man niemanden verurteilen, der dieser Diktatur ein schnelles Ende wünscht. So handhaben es die Europäische Union und die Bundesregierung. Umstritten aber ist, wie sich dieses Ende am besten herbeiführen lässt. Die Ausweisung des deutschen Botschafters aus Venezuela legt nahe, dass sich Europa dabei bislang nicht besonders geschickt anstellt.

Brüssel und Berlin haben sich - nach einigem Zögern - für die Konfrontation entschieden, sie unterstützen Maduros Herausforderer Juan Guaidó. Getreu diesem Kurs handelte auch der nun ausgewiesene Botschafter Daniel Kriener; er trat mehrmals mit Guaidó auf, prangerte von Maduro verübtes Unrecht offen an. Das ist einerseits konsequent, andererseits untergräbt es die Vermittlungsmission der EU, welche die Außenbeauftragte Federica Mogherini ins Leben gerufen hat.

Die EU scheint fest darauf zu bauen, dass die Armee Maduro doch noch stürzt. Aber wenn das nicht eintritt, kann nur ein Kompromiss mit ihm das Leiden der Venezolaner bald beenden. Der müsste in einer Amnestieregelung für die Chavisten und baldigen Neuwahlen bestehen. Dafür sollte Europa eintreten, statt alles auf eine Karte zu setzen.