Der Auftritt ist gerade einmal ein paar Tage alt, aber er wirkt, als stamme er aus einer anderen Epoche: Es ist die traditionelle Pressekonferenz der Regierungspartei Psuv in Caracas und die eigentliche Nachricht ist das Käppi, das ihr Generalsekretär Diosdado Cabello dabei trägt. „Dudar es traición“ steht darauf in großen Lettern. „Zweifel sind Verrat.“
Nach US-InterventionWer bestimmt über das Schicksal Venezuelas?
Seit US-Spezialkräfte den Präsidenten Maduro entführten, ringen das alte Regime, eine Friedensnobelpreisträgerin und die Amerikaner um die Macht im Land. US-Außenminister Rubio skizziert nun, wie er sich die Zukunft vorstellt.
Von Jan Heidtmann, Buenos Aires
Venezuela:Die Frau, die mit Maduro ins Gefängnis ging
Cilia Flores war die First Lady Venezuelas, öffentlich gab sie meist die nette Begleiterin. Tatsächlich aber war sie die wohl mächtigste Politikerin des Landes und zog Strippen, um ihren Mann an der Macht zu halten.
