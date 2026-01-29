Der Auftritt ist gerade einmal ein paar Tage alt, aber er wirkt, als stamme er aus einer anderen Epoche: Es ist die traditionelle Pressekonferenz der Regierungspartei Psuv in Caracas und die eigentliche Nachricht ist das Käppi, das ihr Generalsekretär Diosdado Cabello dabei trägt. „Dudar es traición“ steht darauf in großen Lettern. „Zweifel sind Verrat.“