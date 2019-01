27. Januar 2019, 18:41 Uhr Venezuela Der nackte Präsident

Staatschef Maduro erzählt von einem angeblichen Treffen mit seinem Rivalen - doch was bedeutet das für Venezuela? Gleichzeitig weist Maduros Außenminister ein Ultimatum von EU-Staaten empört zurück.

Von Boris Herrmann , Rio de Janeiro

„Ich kämpfe für die Freiheit“: Demonstranten unterstützen in Caracas Venezuelas Oppositionsführer Juan Guaidó. (Foto: Andres Martinez Casares/Reuters)

Trotz des politischen Krimis und der menschlichen Tragödien, die sich in Venezuela abspielen, lässt sich schwer leugnen, dass solch ein Zwei-Präsidenten-Land auch einen gewissen Unterhaltungswert besitzt. Das liegt vor allem an dem älteren der beiden Männer, die sich für den legitimen Staatschef halten, an Nicolás Maduro, 56. Beobachter tun sich seit Jahren schwer damit, ob sie ihn eher als furchterregenden Bösewicht oder als Schildbürger charakterisieren sollen.

Zuletzt zeigte sich Maduro wieder vermehrt von seiner bizarren Seite. In einer live im Radio, Fernsehen und Internet übertragenen Rede sprach er von einem "medialen Putsch" gegen seine Person. Dann widmete er sich ausführlich einem angeblichen Treffen in einem Hotel in Caracas mit seinem Herausforderer Juan Guaidó, 35. Dieser sei bei der Zusammenkunft maskiert gewesen. Das Treffen habe in der Nacht auf den 23. Januar stattgefunden, also wenige Stunden, bevor sich Guaidó zum "Übergangspräsidenten von Venezuela" erklärte. Zum Beweis legte Maduro die Aufnahme einer Überwachungskamera des Hotels vor. Kurz nach drei Uhr läuft da ein junger Mann durchs Bild, der sein Gesicht unter eine Kapuze und einer Mütze versteckt. Es könnte Guaidó sein, aber auch jeder andere junge Venezolaner.

Unabhängig von der wahren Identität des Mannes, stellt sich die Frage, was Maduro damit eigentlich beweisen wollte? Dass Guaidó ein falsches Spiel spiele, vielleicht? Dass er heimlich mit der Maduro-Regierung verhandle, während er öffentlich den großen Befreier markiere? Maduro sagte dazu: "Wenn ich mich mit diesem Jungen mit dem Mützchen und der Kapuze treffen muss, dann tue ich es. Und wenn ich nackt gehen muss, mache ich es." Seine Gegner fragen jetzt: Hat Maduro damit aus Versehen Guaidós Legitimität anerkannt?

Die diplomatischen Beziehungen zu den USA seien nicht gekappt - nur die zu Donald Trump

Es war nicht der einzige strategische Fehler, der dem zunehmend in die Enge getriebenen Autokraten jüngst unterlief. Nachdem er am Mittwoch die diplomatischen Beziehungen zu den USA für beendet erklärt hatte, lautet Maduros neue Sprachregelung, er habe nicht mit den USA gebrochen, sondern nur mit Donald Trump. Die USA seien viel mehr als Trump. Das stimmt zweifellos. In den USA gibt es zum Beispiel Firmen, die einen großen Teil des venezolanischen Erdöls kaufen und das Regime damit am Leben halten. Maduro rückte auch von seinem 72-stündigen Ultimatum an US-Diplomaten zum Verlassen des Landes ab. Es werde nun über "Interessenvertretungen" in beiden Ländern verhandelt, die binnen 30 Tagen eingerichtet werden sollen.

Bröckelt es im Staate Maduro angesichts der massiven internationalen Unterstützung für Juan Guaidó? Mehrere EU-Staaten, darunter Deutschland und Frankreich, setzten Maduro eine Frist von acht Tagen für Neuwahlen. Andernfalls würden sie Guaidó als Präsidenten anerkennen. Das hatten zuvor bereits die USA sowie ein Großteil der lateinamerikanischen Staaten getan. Ein Sprecher von Maduros sozialistischer Regierungspartei PSUV blamierte sich mit der Behauptung, 14 Länder hätten sich gegen Venezuela gestellt, "aber 2000 unterstützen uns". Offenbar gibt es gut 1800 Länder auf der Welt, von denen nur die PSUV weiß. Tatsächlich erklärte sich nun auch Äquatorialguinea solidarisch mit Maduro. Russland, China, Kuba, Bolivien und die Türkei hatten das schon zuvor getan.

Venezuelas Außenminister nennt ein Ultimatum europäischer Staaten "fast kindisch"

Im UN-Sicherheitsrat in New York präsentierte sich Maduros Venezuela dagegen noch einmal mit harter Kante. "Fast kindisch", nannte Außenminister Jorge Arreaza das EU-Ultimatum. "Niemand wird uns Fristen setzen und uns sagen, wann wir zu wählen haben", stellte er klar. Maduro jubelte Arreaza via Twitter zu. Dessen Worte seien die "einer freien und unabhängigen Nation, die niemals den Launen irgendeines Imperiums unterworfen sein wird". So ähnlich sieht das offenbar auch Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensia, der die Acht-Tage-Frist im Sicherheitsrat als "absurd" bezeichnete. Den USA "und deren Verbündeten" warf er vor, einen Putsch in Venezuela zu planen, um Maduro zu stürzen. Dem widersprach unter anderem Deutschlands UN-Botschafter Christoph Heusgen vehement. Wegen der Spaltung in der Venezuela-Frage kam keine gemeinsame Erklärung des Sicherheitsrats zustande. Maduro verbuchte das als einen "großen Sieg" in New York.

Über eine nicht ganz unerhebliche Niederlage in Washington redete er lieber nicht so laut. Von dort erklärte Venezuelas Militärattaché José Luis Silva, dass er Maduro nicht mehr als seinen legitimen Staatschef anerkenne. Silva rief seine "Brüder" der venezolanischen Streitkräfte dazu auf, Guaidó als Interimspräsidenten zu unterstützen. Unter den vielen Ungewissheiten in Caracas scheint es derzeit eine Klarheit zu geben: Wenn die bislang regimetreue Armeeführung die Seiten wechselt, hat Maduro keine Chance mehr.

Durchaus bemerkenswert ist, dass dieser bislang nicht den sogenannten "Plan Zamora" aktiviert hat. Dabei handelt es sich um eine Notstandsverordnung, die Maduro in der Vergangenheit immer wieder ausrief, wenn es Massendemonstrationen gab. Sie räumt den Streitkräften eine Lizenz zur gewaltsamen Unterdrückung solcher Proteste ein. Offenbar fürchtet Maduro, dass viele desillusionierte Soldaten einen solchen Angriffsbefehl inzwischen verweigern würden. Zuletzt gab es relativ wenige Zusammenstöße zwischen der Armee und den Aufständischen. Guaidó sprach am Samstag auf einem zentralen Platz der Hauptstadt vor Zehntausenden Zuhörern - ungestört. Dabei stellte er Militärs, die sich ihm anschlössen, erneut Straffreiheit in Aussicht. Das Parlament, dessen Präsident er ist, habe ein entsprechendes Amnestiegesetz verabschiedet. Guaidó rief seine Anhänger dazu auf, dieses Gesetz ausgedruckt sowie in sozialen Netzwerken an Nationalgardisten und Polizisten zu verteilen. Wenn das klappen sollte, wird man vielleicht eines Tages von der Zettelrevolution von Caracas sprechen.