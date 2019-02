3. Februar 2019, 18:47 Uhr Venezuela Der Frühling von Caracas

Egal, wie die diplomatische Schlacht um Venezuela ausgehen mag, das Land ist nicht mehr dasselbe, das es Anfang Januar war. Das Maduro-Regime wankt, und Herausforderer Guaidó fühlt sich vom Volk geschützt.

Von Boris Herrmann , Caracas

Zehntausende Demonstranten protestierten am Wochenende in Caracas gegen – und einige auch für – Staatschef Nicolás Maduro. (Foto: Carlos Becerra/Bloomberg)

Juan Guaidó ist immer für eine Überraschung gut, so viel weiß man inzwischen über diesen Mann, der sich im Eiltempo von einem unbekannten Ingenieur zum Befreiungshelden vieler Venezolaner aufgeschwungen hat. An diesem denkwürdigen 2. Februar, an dem so viele Menschen wie nie zuvor auf den Beinen sind, um Guaídó zu unterstützen, besteht der Knalleffekt darin, dass er nicht von hinten auf die Bühne kommt. Dort haben Sicherheitsleute mit Gittern alles abgesperrt, dort warten Parteifreunde, geladene Gäste und die Weltpresse seit fast zwei Stunden auf seine Ankunft. Und irgendwann stellen alle zusammen fest, dass sie vergeblich gewartet haben. Guaidó wählt den Weg durch die Menge vor der Bühne.

Es gibt keine verlässlichen Angaben, wie viele Menschen sich dort tatsächlich versammelt haben. Manche Beobachter sprechen von Zehntausenden, andere von Hunderttausenden. Fest steht, dass die zentrale Avenida im Stadtteil Las Mercedes gefüllt ist, soweit das Auge reicht. Niemand hat die Taschen und Rucksäcke dieser Menschen kontrolliert, niemand weiß, ob sich unter die vielen Guaidó-Fans nicht auch Schergen des Regimes von Staatschef Nicolás Maduro gemischt haben. Dessen 35-jähriger Herausforderer geht ein beträchtliches Risiko ein, als er sich ohne Personenschutz seinen Weg durchs Publikum bahnt. Aber er demonstriert damit auch seine Macht. Im Gegensatz zu Maduro fühlt er sich vom Volk nicht bedroht, sondern beschützt.

Egal, wie die diplomatische Schlacht um Venezuela ausgehen mag, das Land ist Anfang Februar 2019 nicht mehr das Land, das es Anfang Januar war. Noch vor vier Wochen schien der Autokrat Maduro so fest im Sattel zu sitzen wie eh und je. Jetzt wird in allen Ecken von Caracas darüber diskutiert, ob es noch eine Frage von Wochen ist, bis er abdankt - oder eher eine Frage von Tagen.

Guaidó stellt sich an ein Pult, das mit dem Wappen der Republik verziert ist, hinter ihm haben sie die venezolanische Flagge positioniert. Die Botschaft ist unverkennbar: Hier spricht der legitime Übergangspräsident. Juan Guaidó, 35, ist heiser, aber was er seinen Zuhörern verspricht, lässt sich trotzdem gut verstehen: "Der Wechsel ist nahe in Venezuela."

Eine weitere Botschaft haben die Veranstalter schon vor dem Auftritt des Hauptredners ausgesandt. Die Bühne ist nicht etwa in den Farben Venezuelas geschmückt, sondern mit den Fahnen aller Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Während die Menge wartet, erklingt aus den Boxentürmen "Freude schöner Götterfunken" in Dauerschleife. Guiadó ist darum bemüht, den Venezolanern zu vermitteln, dass er keineswegs nur von Donald Trumps Administration unterstützt wird, sondern von der gesamten freien Welt. Fast flehentlich richtet sich sein Blick nach Europa.

Im Gegensatz zur sogenannten Lima-Gruppe auf dem amerikanischen Kontinent konnte sich die EU bislang nicht auf eine gemeinsame Haltung zu Venezuela einigen. Mehrere EU-Staaten, darunter Deutschland, Frankreich und Spanien, stellten Maduro ein Ultimatum bis Sonntag, um Neuwahlen auszurufen. Andernfalls würden sie Guaidó als Übergangspräsidenten anerkennen.

Auch Nicolás Maduro hat an diesem 2. Februar seine Anhängerschaft in Caracas mobilisiert - jedenfalls das, was davon noch übrig ist. Es ist ein symbolischer Tag, an dem der Chavismus das 20. Jubiläum der Amtsübernahme seines verstorbenen Säulenheiligen Hugo Chávez feiert. Um die Feierlichkeiten diesmal nicht gar zu dürftig aussehen zu lassen, mussten die Claqueure aber in Bussen herbeigekarrt werden, in denen erstaunlich viele Senioren saßen. Das klassische Publikum, die Ärmsten der Armen aus den traditionell chavistischen Hochburgen kommen neuerdings nicht mehr zu den Reden Maduros, sondern gehen unerschrocken zu Guaidó.

Auch deshalb wankt das Regime jetzt wie noch nie. Maduro, der trotz seiner notorischen Realitätsverweigerung spüren muss, dass es allmählich eng für ihn wird, kündigt in seine Festsprache dann tatsächlich vorgezogene Wahlen an. Allerdings will er nicht wie von der EU gefordert, einen neuen Präsidenten wählen lassen, sondern ein neues Parlament. Das ist keineswegs ein demokratisches Zugeständnis an seine Gegner, sondern ein weiterer Affront. Im Parlament besitzt die Opposition seit den letzten freien Wahlen, die es in Venezuela gab, eine Zweidrittelmehrheit. Genau deshalb hat Maduro es entmachtet. Guaidó wiederum ist der Vorsitzende dieses Parlaments, aus dieser Funktion leitet er seinen Anspruch ab, der derzeit legitime Übergangspräsident der Republik zu sein. Er argumentiert, dass es im vergangenen Jahr keine verfassungskonformen Präsidentschaftswahlen gegeben habe und der Posten des Staatschefs deshalb vakant sei. Die Verfassung sieht für diesen Fall vor, dass der Parlamentspräsident übergangsweise das Vakuum ausfüllt, um Neuwahlen auf den Weg zu bringen.

Zwei Männer beanspruchen die Macht, der eine hat die Menschen hinter sich, der andere die Waffen

Die Argumentationslinie ist juristisch sicher heikel, denn tatsächlich wurde Maduro am 2o. Mai 2018 erneut zum Präsidenten gewählt - wenn auch unter höchst fragwürdigen Bedingungen. Und klar, Maduro selbst hält sich schon seit Jahren nicht mehr an die Verfassung. Was sich aber in Venezuela gerade abspielt, ist weniger eine verfassungsrechtliche, als eine politische Auseinandersetzung: Zwei Männer beanspruchen für sich die Macht, der eine hat eine Mehrheit der Bevölkerung, der andere die Waffen hinter sich. Noch sieht das nach einem Patt aus. Aber die Frage ist, wie lange Maduro ohne Volk, ohne Geld und ohne internationale Unterstützung die Streitkräfte noch bei der Stange halten kann.

Dieser Mann ist ein Phänomen der Beharrlichkeit, das muss man ihm lassen. Er hat schon so viele Krisen überstanden, dass die Venezolaner zwischenzeitlich den Glauben daran verloren haben, ihn jemals wieder loszuwerden. Mit Guaidó ist der Glaube zurückgekehrt. Das allgegenwärtige Gefühl, dass es nun wirklich bröckelt im Staate Maduro, wurde am Samstag durch einen prominenten Seitenwechsel verstärkt. Der Luftwaffengeneral Francisco Yánez gab per Videobotschaft bekannt, er werde fortan die Befehle des "legitimen Übergangspräsidenten" Juan Guaidó befolgen. "90 Prozent der Streitkräfte" hätten sich inzwischen "gegen den Diktator und auf die Seite des Volkes" gestellt, fügte er hinzu. Das mag übertrieben sein, aber Yánez ist der erste hochrangige General, der sich öffentlich gegen Nicolás Maduro ausspricht. Jetzt wird mit Spannung erwartet, ob er damit weitere Dissidenten animiert.

Juan Guaidó begeisterte seine Zuhörer derweil mit der Ankündigung humanitärer Hilfstransporte. Sie sollen in Kürze über Kolumbien, Brasilien und "eine Karibikinsel" ins Land gebracht werden, sagte er. Der Vorstoß ist einerseits dringend notwendig und andererseits wohl eine ultimative Machtprobe. Maduro hat sich bislang stets gegen humanitäre Hilfe gewehrt, weil es aus seiner Sicht keine humanitäre Krise, keinen Hunger und keinen Gesundheitsnotstand gibt. Fest steht, dass kein Hilfstransport ohne Kooperation der venezolanischen Armee die Grenze passieren kann. Guaidó kalkuliert offenbar so: Wenn die sehnlichst erwarteten Nahrungsmittel und Medikamente erst einmal zum Greifen nahe sind, dann werden die Generäle der Bevölkerung nicht mehr verwehren können, sie zu verteilen. Dann aber hätten sie de facto den Führungsanspruch Guaidós anerkannt.