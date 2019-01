24. Januar 2019, 00:38 Uhr Venezuela Das Militär stellt sich hinter Maduro

Der venezolanische Parlamentspräsident Juan Guaidó hat die sozialistische Regierung von Nicolás Maduro für entmachtet und sich selbst zum Übergangs-Staatschef erklärt.

Die USA erkannten Guaidó umgehend an.

Maduro brach die diplomatischen Beziehungen zu den USA ab.

Das venezualische Militär hat sich im Machtkampf offenbar hinter Staatspräsident Nicolás Maduro gestellt. "Die Soldaten des Vaterlandes akzeptieren keinen Präsidenten, der von dunklen Mächten eingesetzt wird, oder sich abseits des Rechts selbst einsetzt", twitterte Verteidigungsminister Vladimir Padrino am Mittwoch.

Er bezieht sich damit auf Palamentspräsident und Oppositionsführer Juan Guaidó, der sich am Mittwoch selbst zum Präsidenten des Landes erklärt hat. Er war danach von den USA und einigen lateinamerikanischen Staaten als solcher anerkannt worden.

#Comunicado para todas las Embajadas presentes en Venezuela.



Responsablemente les digo que somos una nación soberana y seguiremos manteniendo las relaciones diplomáticas con todos los países del mundo.



Seguimos firmes en retomar el Orden Constitucional. pic.twitter.com/XODgm9rFbB — Juan Guaidó (@jguaido) 23. Januar 2019

Maduro hat daraufhin den Abbruch aller diplomatischen Beziehungen zu den USA angekündigt. US-Diplomaten hätten 72 Stunden Zeit, das Land zu verlassen, sagte er. Guaidó hielt dagegen. Via Twitter verbreitete er ein Statement, in dem er das Personal aller Botschaften im Land aufforderte, in Venezuela zu bleiben und alle anderen Aufforderungen zu "ignorieren".

In einer vom Weißen Haus veröffentlichten Erklärung des US-Präsidenten Trump hieß es, Guaidó vertrete "das einzige legitime" Staatsorgan des Landes, weil er "ordnungsgemäß" vom venezolanischen Volk gewählt worden sei. "Die Menschen in Venezuela haben mutig die Stimme gegen Maduro und dessen Regierung erhoben und haben Freiheit und Rechtsstaatlichkeit gefordert", erklärte Trump und rief andere westliche Staaten auf, ebenfalls Guaidó als neuen Präsidenten Venezuelas anzuerkennen. Länder wie Brasilien, Kolumbien und Kanada haben das bereits getan. Mexiko kündigte hingegen an, Maduro weiter unterstützen zu wollen.

Die US-Regierung rief Maduro zu einer friedlichen Machtübergabe auf und drohte dem Sozialisten andernfalls mit schweren Konsequenzen. "Alle Optionen sind auf dem Tisch", sagte Trump.

EU-Ratspräsident Donald Tusk setzt nach eigenen Worten auf eine einheitliche Position der EU-Mitgliedstaaten zur "Unterstützung der demokratischen Kräfte" in Venezuela. Anders als Maduro hätten das venezolanische Parlament und dessen Präsident Guaidó "ein demokratisches Mandat" der Bürger, schrieb Tusk auf Twitter. Bundesaußenminister Heiko Maas erklärte ebenfalls, es sei wichtig, "eine gemeinsame Haltung in dieser Frage zu finden". Aktuell sei die Situation in Venezuela "sicherlich kritisch", urteilte Maas. "Wir alle wollen nichts dazu beitragen, was dazu führt, dass die Lage weiter eskaliert."

Die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini, erklärte im Namen der Europäischen Union, dass die Stimmen der venezualischen Bevölkerung "nicht ignoriert" werden dürften. Sie forderte "freie und faire Wahlen" in Venezuela.

In Venezuelas Hauptstadt Caracas kam es zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und oppositionellen Demonstranten. Sicherheitskräfte setzten nach Angaben von Journalisten der Nachrichtenagentur AFP Tränengas und Gummigeschosse gegen Anhänger Guaidós ein.

Maduro schwor derweil seine Anhänger auf die Verteidigung seiner Regierung ein. "Hier ergibt sich niemand", sagte der Staatschef. "Venezuela hat das Recht, sich selbst souverän zu regieren." Maduro hatte sich vor zwei Wochen für eine zweite Amtszeit vereidigen lassen. Seine Wiederwahl entsprach allerdings nicht den demokratischen Standards. Viele Regierungsgegner sitzen in Haft oder sind ins Exil geflohen.